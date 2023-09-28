Фейкові волонтери вкрали понад 200 млн грн з карток українців — Finance.ua
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Фейкові волонтери вкрали понад 200 млн грн з карток українців

Кримінал
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Фейкові волонтери вкрали понад 200 млн грн з карток українців
Фейкові волонтери вкрали понад 200 млн грн з карток українців
Шахраї попри повномасштабне вторгнення росії в Україну не тільки не зменшили свою протиправну діяльність, а й навіть активізували спроби незаконно заволодіти коштами українців. Національний банк повідомив про зростання в 2022 році обсягу збитків від незаконних дій та шахрайських операцій з платіжними картками на 46% - до 481 млн грн.
Ці статистичні дані НБУ оприлюднив під час круглого столу, проведеного «Фінансовим клубом».
«Загальний обсяг шахрайських операцій збільшився на 46% на фоні зростання видаткових операцій на 38%. Це 69 гривень збитків на кожному мільйоні гривень видаткових операцій з платіжними картками. Це на 4 грн більше, ніж було в 2021 році. Проте це все одно збільшення (на 6%. — Ред.)», — повідомила заступниця директора департаменту платіжних систем та інноваційного розвитку НБУ Ольга Василєва.
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За 2022 рік було виявлено 218 тис. незаконних дій чи шахрайських операцій з платіжними картками — ця кількість зросла на 8% в порівнянні із 2021 роком. Середній збиток зріс більш як на третину.
«Середня сума незаконної операції збільшилась на 35% і склала вже 2206 гривень. Ми спостерігаємо, що 86% - це фактично шахрайські операції в мережі „Інтернет“, тобто здійснені через канали дистанційної комунікації», — зазначила Ольга Василєва.
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Учасники платіжного ринку підтверджують ці спостереження.
«Дійсно, ми бачимо, що після повномасштабного вторгнення суттєво виріс рівень шахрайства. Підвищилася активність шахраїв у соціальних мережах. Раніше телефоном виманювали дані, а зараз шахрайство більше переходить в кіберпростір, і в інтернеті досить багато виманюється даних. Як правило, це відбувається в чат-ботах або в каналах різних соцмереж», — розповів заступник голови правління, відповідальний за роздрібний бізнес Ощадбанку Антон Тютюн.
Національний банк збирає інформацію щодо вже визнаних збитків, які понесли банки — емітенти карток та еквайри, торговці, клієнти.
«Тобто це статистика по вже фактично закінченим розслідуванням. Тому вона відрізняється, і суттєво, від статистики Нацполіції», — зазначила представниця НБУ.
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Найбільші обсяги шахрайства відбуваються через соціальну інженерію.
«Ми ввели новий показник — „шахрайська операція, пов’язана з соціальною інженерією“, і одразу він зайняв 53% від загальної суми збитків від усіх незаконних дій», — констатувала Ольга Василєва.
Все ще ефективний для шахраїв і фішинг.
«Основні типи шахрайства — це фішинг і соціальна інженерія. Населення стало більш вразливим через війну. 80% від усього шахрайства припадає на ці два види», — каже член правління ПриватБанку з питань роздрібного бізнесу Дмитро Мусієнко.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Фінансовий клуб
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