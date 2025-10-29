0 800 307 555
НАБУ викрило розтрату 90 млн грн на закупівлях дронів

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили масштабну корупційну схему, організовану посадовцями Держспецзв’язку спільно з представниками приватних компаній. Йдеться про розтрату коштів, виділених на закупівлю безпілотників для українських військових.
Про це повідомляється на сайті НАБУ.

Як діяла схема

За даними слідства, після ухвалення змін до Державного бюджету у 2023 році, Держспецзв’язку було виділено 30 млрд грн на закупівлю БпЛА. У керівника одного з департаментів відомства виник план розтрати частини цих коштів.
Він передбачав постачання дронів за завищеними цінами наперед визначеними компаніями. Для їхньої перемоги на тендерах залучили підконтрольні фірми, що імітували конкуренцію, а також спотворені маркетингові дослідження.
Таким чином, у травні-вересні 2023 року Держспецзв’язку придбало 400 дронів DJI Mavic 3 та 1300 дронів Autel Evo Max 4T за цінами, що перевищували ринкові на 70−90%. Унаслідок цього державі завдано збитків на понад 90 млн грн.
Інфографіка: nabu.gov.ua
Інфографіка: nabu.gov.ua
Ці кошти учасники схеми вивели на рахунки підконтрольних компаній, зокрема за кордоном.
Як результат, накладено арешт на понад 4 мільйони доларів США на рахунках компаній за кордоном та 17 мільйонів гривень в Україні.
Двом посадовцям Держспецзв’язку та двом представникам приватних компаній повідомлено про підозру у розтраті коштів в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 КК України).
Слідство триває, правоохоронці встановлюють інших учасників оборудки.
За матеріалами:
Finance.ua
