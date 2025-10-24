0 800 307 555
НАБУ і СБУ викрили конвертаційний центр ДПС на 15 млрд грн

Кримінал
92
Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура спільно з СБУ викрили колишнього очільника Державної податкової служби України та його заступницю у Полтавській області. Їх підозрюють у зловживанні службовим становищем на користь злочинної організації.
Про це повідомляється на сайті НАБУ.

Конвертаційний центр та схема мінімізації податків

За даними слідства, учасники організації створили конвертаційний центр та залучили понад 200 підконтрольних компаній. Через них вони мінімізували податкові платежі.
Механізм злочину передбачав:
  • складання неправдивих податкових накладних щодо господарських відносин з реальними підприємствами;
  • реєстрацію накладних у Єдиному реєстрі податкових накладних;
  • використання накладних реальними підприємствами для зменшення податкових зобов’язань.
Упродовж 2020−2023 років через конвертаційний центр було складено накладні на суму 15 млрд грн, з яких «схемний» ПДВ становив понад 2,3 млрд грн.
Інфографіка: nabu.gov.ua
Інфографіка: nabu.gov.ua
Слідство встановило, що тодішній в.о. голови ДПС сприяв безперешкодній діяльності конвертаційного центру. Його заступниця, яка очолювала комісію з питань зупинення реєстрації податкових накладних, ухвалювала рішення на користь компаній схеми.
Через цю оборудку реальні підприємства безпідставно не сплатили до держбюджету 147 млн грн.
Злочинна організація діяла з високим рівнем координації та продуманою конспірацією, використовуючи віддалені закордонні сервери для зберігання документів, численні VPN-налаштування для маскування ІР-адрес, номери іноземних мобільних операторів, а також підкуп і тиск на підставних посадових осіб товариств.

Підозри та затримання

Наразі про підозру повідомили 11 особам.
Кваліфікація: ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 368, ч. 3 ст. 369 КК України.
