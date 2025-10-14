Переплати за дорожню сіль: прокуратура Києва виявила 2 млн гривень Сьогодні 16:33 — Кримінал

За процесуального керівництва Дніпровської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру начальниці структурного підрозділу комунального підприємства «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Солом’янського району міста Києва».

Про це йдеться в повідомленні прокуратури.

Її підозрюють у службовій недбалості під час закупівлі дорожньої солі, що спричинила збитки столичному бюджету.

Встановлено, що посадовиця не провела моніторинг цін на дорожню сіль для визначення її очікуваної вартості під час проведення закупівлі, внаслідок чого комунальне підприємство придбало сіль, переплативши за неї понад 2 млн гривень. Це підтверджено висновками проведених експертиз.

Дії підозрюваної кваліфіковано за ч. 2 ст. 367 КК України, а саме як неналежне виконання службовою особою своїх службових обов’язків через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам, що охороняються законом.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Досудове розслідування проводять слідчі Дніпровського управління поліції ГУ НП в м. Києві за оперативного супроводження УСР в м. Києві ДСР НП України.

