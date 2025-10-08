Меру Вишгорода та підряднику оголосили підозру за розтрату понад 6,6 млн грн — Нацполіція (відео) Сьогодні 15:14 — Кримінал

Йдеться про заволодіння бюджетними коштами під час закупівлі за прямими договорами двох екскаваторів та виконання робіт з поточного ремонту відстійника дощової каналізації на одній із вулиць міста.

Як встановили оперативники управління стратегічних розслідувань у Київській області Нацполіції, кошти понад 50 млн грн виділялися під бюджетну програму з підтримки ДФТГ та будівельних робіт з ремонту доріг та інших обʼєктів.

Аби уникнути відкритих торгів та не допустити в їх участі сторонніх фірм, спеціально розділили предмет закупівлі на частини та надалі уклали прямі договори з дружніми суб’єктами господарювання.

Тобто проведення закупівель без використання електронної системи. За одним фактом замовник — в особі міського голови — уклав та підписав догові на придбання для потреб міськради двох екскаваторів вартістю 7,8 млн грн.

Разом із тим, вартість кожної одиниці техніки штучно була завищена на понад 800 тис. грн. Згідно з експертним висновком сума завданих збитків на такій закупівлі сягнула 1,6 млн грн.

В іншому епізоді той самий підрядник проводив поточний ремонт відстійника дощової каналізації на одній з вулиць Вишгорода. Щоб заволодіти бюджетними коштами, до актів виконаних робіт вносили фіктивні відомості. А саме завищували обсяги робіт з поглиблення відстійника, перевезення ґрунту, витрачених ресурсів на використання будівельних машин. Це призвело до 5 млн грн збитків.

Під час слідства поліцейські зібрали доказову базу, яка стала підставою для оголошення слідчими слідчого управління ГУНП в Київській області про підозру фігурантам кримінального провадження.

Дії Вишгородського міського голови кваліфіковані за ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені у складі організованої групи) Кримінального кодексу України, а директора товариства — за ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 366 (Службове підроблення) Кримінального кодексу України.

Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів. Максимальне покарання за інкримінованими статтями — до 12 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

