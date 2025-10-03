0 800 307 555
Фіктивні інвестиції: Нацпол викрив шахрайську мережу, що «заробила» понад 24 млн грн

Кримінал
11
В Одесі поліція викрила транснаціональну шахрайську мережу, що використовувала фіктивні інвестиційні платформи. Зловмисники створювали ілюзорне уявлення про наявність у них прибуткового бізнесу, залучали до нього інвесторів, кошти яких переводили на криптогаманці і витрачали.
Про це повідомляє пресслужба Національної поліції.
Потерпілим, серед яких громадяни інших країн, завдані мільйонні збитки. Фігурантам повідомлено про підозру. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Як діяли шахраї

  • Зловмисники створювали вебсайти неіснуючих компаній, назви яких періодично змінювали з метою конспірації злочинної діяльності, де розміщували неправдиву інформацію про нібито підприємницьку діяльність у сфері арбітражу рекламного трафіку та криптовалютних активів.
  • Потенційним інвесторам пропонували реєстрацію особистих кабінетів, де вони могли обрати певний інвестиційний план, поповнити рахунок і «отримувати дивіденди».
  • Насправді ж кошти одразу акумулювалися на підконтрольних криптогаманцях учасників шахрайської схеми. Досягнувши мети, вони припиняли зв’язок із потерпілими.
За інформацією слідства, організував «бізнес» 28-річний житель Одеси, залучивши до його реалізації групу осіб, серед яких спеціаліст в ІТ-сфері, що створював та адміністрував вебсайти вигаданих компаній, а також «дзвонарі», які контактували з потенційними жертвами. Учасники працювали як дистанційно, так і зі спеціально обладнаних офісів в Одесі, які функціонували як кол-центри.
Правоохоронці встановили підконтрольний зловмисникам криптогаманець, загальна сума надходжень на який у 2024−2025 роках перевищила 24 млн гривень. Задля конспірації фігуранти контролювали його з приватного ключа, що не належав до жодного відомого сервісу чи біржі.
За попередніми даними фактичне число потерпілих, у тому числі іноземців, може перевищувати 1500 осіб, для встановлення яких необхідно провести низку слідчих дій, в тому числі в рамках міжнародної взаємодії.
Для розкриття злочину створено спільну слідчу групу між компетентними органами України та Республіки Казахстан. Наразі поліцейські задокументували протиправну діяльність членів угруповання стосовно сімох інвесторів з України, Казахстану, Вірменії, Киргизстану та інших країн.
Спричинені інвесторам збитки становлять 92 тис. доларів.
За матеріалами:
Finance.ua
