ДБР викрило нові махінації із закупівлею ліжок для військових

ДБР викрило нові махінації із закупівлею ліжок для військових, Фото: dbr.gov.ua
Правоохоронці повідомили про нову підозру посадовцю Дніпровського квартирно-експлуатаційного управління, причетному до масштабних махінацій під час закупівлі ліжок для військових частин Дніпропетровської області.
Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.
У ДБР нагадали, що в 2023 році він вже організував тендер на придбання 5 тисяч двоярусних ліжок на суму 28 млн грн. За висновками експертизи, ринкова вартість становила близько 18 млн грн, а переплата держави перевищила 9,5 млн грн. Матеріали за цим епізодом скеровано до суду, а фігуранту обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із заставою у 2 млн грн.
Тепер слідчі встановили ще одну аналогічну оборудку. За два місяці після першого тендеру той самий посадовець підписав нову угоду з тією ж фірмою на поставку додаткових 2 тисяч ліжок. Переплата цього разу склала майже 4 млн грн.
Керівнику одного з регіональних квартирно-експлуатаційних управлінь повідомили про ще одну підозру за недбале ставлення до служби військової службової особи в умовах воєнного стану, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 4 ст. 425 КК України). Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі.
За матеріалами:
Finance.ua
