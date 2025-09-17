0 800 307 555
СБУ ліквідувала масштабну схему розкрадання пожертв для ЗСУ

Кримінал
22
СБУ ліквідувала масштабну схему розкрадання пожертв для ЗСУ
СБУ ліквідувала масштабну схему розкрадання пожертв для ЗСУ, Фото: ssu.gov.ua
Служба безпеки та Національна поліція ліквідували масштабну схему розкрадання благодійних внесків на ЗСУ, яка діяла на півдні та сході України.
Про це повідомляє пресслужба СБУ.
У Дніпрі, Харкові, Одесі та Кам’янському затримали шістьох учасників злочинної групи, які привласнювали пожертви на оборону нашої держави.
Як встановило розслідування, фігуранти під виглядом волонтерів збирали кошти нібито на забезпечення українських воїнів на передовій.
Утім, як з’ясували правоохоронці, на потреби фронту ділки виділяли лише 10% від загальної суми внесків, а решту 90% розподіляли між усіма учасниками «схеми».
За матеріалами справи, оборудка діяла під прикриттям благодійного фонду, який заснував у Дніпрі місцевий рецидивіст, що перебуває під слідством за наркоторгівлю.
До «схеми» він залучив ще дев’ятьох спільників, яких для конспірації переодягав у військову форму. При цьому лише двоє з учасників оборудки мали стосунок до військової служби (були ветеранами).
Для збору пожертв фігуранти розосереджувались по різних містах, де на центральних вулицях облаштовували скриньки для готівки.
Лише за одним з епізодів правоохоронці задокументували розкрадання 556 тисяч гривень благодійної допомоги.
Під час обшуків в офісі фонду та за місцями проживання фігурантів вилучено комп’ютерну техніку, смартфони та чорнові записи із доказами злочинів. Також у ділків виявлено гроші, зібрані як пожертви на ЗСУ.
Наразі керівнику фонду і пʼятьом його спільникам повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 201−2 Кримінального кодексу України (незаконне використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги, вчинене за попередньою змовою групою осіб під час воєнного стану).
Триває слідство для притягнення до відповідальності всіх винних осіб. Зловмисникам загрожує до 7 років тюрми з конфіскацією майна.
За матеріалами:
Finance.ua
