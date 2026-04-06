У Києві судитимуть підрядника, інженера та посадовця через розкрадання 450 тис. грн на ремонтах укриттів у школах Сьогодні 19:35 — Кримінал

У Києві судитимуть підрядника, інженера та посадовця через розкрадання 450 тис. грн на ремонтах укриттів у школах

Прокурорами Київської міської прокуратури скеровано до суду обвинувальний акт відносно генерального директора та інженера з проєктно-кошторисної роботи приватного підприємства, а також посадовця Управління освіти Подільської РДА.

Про це пише прокуратура

Їх обвинувачують у заволодінні бюджетними грошима під час капітальних ремонтів укриттів та захисних споруд у двох школах.

Суть справи

Слідством встановлено, що у 2023 році генеральний директор підприємства-підрядника, діючи за попередньою змовою з інженером з проєктно-кошторисної роботи, подали до Управління освіти Подільської РДА кошториси робіт із заздалегідь завищеною вартістю матеріалів.

У свою чергу посадовець Управління освіти, знаючи про завищення вартості, не провівши належного моніторингу цін на ці матеріали, затвердив кошторис, складений за завищеними цінами.

Внаслідок цього за проведені роботи зі столичного бюджету переплатили 450 тис. гривень, якими фактично заволоділи службові особи підприємства-підрядника.

Дії генерального директора та інженера кваліфіковано як заволодіння бюджетними грошима (ч. 4 ст. 191 КК України), дії посадовця Управління освіти — як пособництво заволодінню бюджетними грошима (ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 191 КК України).

