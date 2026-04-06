0 800 307 555
укр
Місце для вашої реклами

У Києві судитимуть підрядника, інженера та посадовця через розкрадання 450 тис. грн на ремонтах укриттів у школах

Кримінал
28
Прокурорами Київської міської прокуратури скеровано до суду обвинувальний акт відносно генерального директора та інженера з проєктно-кошторисної роботи приватного підприємства, а також посадовця Управління освіти Подільської РДА.
Про це пише прокуратура.
Їх обвинувачують у заволодінні бюджетними грошима під час капітальних ремонтів укриттів та захисних споруд у двох школах.

Суть справи

Слідством встановлено, що у 2023 році генеральний директор підприємства-підрядника, діючи за попередньою змовою з інженером з проєктно-кошторисної роботи, подали до Управління освіти Подільської РДА кошториси робіт із заздалегідь завищеною вартістю матеріалів.
У свою чергу посадовець Управління освіти, знаючи про завищення вартості, не провівши належного моніторингу цін на ці матеріали, затвердив кошторис, складений за завищеними цінами.
Внаслідок цього за проведені роботи зі столичного бюджету переплатили 450 тис. гривень, якими фактично заволоділи службові особи підприємства-підрядника.
Дії генерального директора та інженера кваліфіковано як заволодіння бюджетними грошима (ч. 4 ст. 191 КК України), дії посадовця Управління освіти — як пособництво заволодінню бюджетними грошима (ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 191 КК України).
За матеріалами:
Finance.ua
Кримінальне провадження
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems