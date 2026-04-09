12 тисяч доларів за «переправу»: прикордонники ліквідували канал незаконного перетину кордону

Кримінал
61
У ході проведення заходів з протидії незаконному перетину державного кордону, оперативні співробітники Чернівецького прикордонного загону виявили протиправну групу, яка налагодила схему переправлення осіб до Молдови в обхід пунктів пропуску.
Про це пише Державна прикордонна служба.
У рамках відкритого кримінального провадження прикордонники затримали жителя Хмельницької області, який передав 12 тисяч доларів США співорганізатору нелегальної схеми за сприяння в незаконному перетині кордону.
Пізніше охоронці кордону поблизу річки Дністер виявили та затримали організатора незаконної оборудки та ще одного його помічника, які на надувному човні мали переправити клієнта до Чернівецької області в обхід контрольних постів та доставити до державного кордону.
Під час подальшої роботи правоохоронцями були проведені санкціоновані обшуки за адресами проживання фігурантів кримінального провадження. У ході обшуків виявлено та вилучено грошові кошті, ноутбуки, мобільні телефони та іншу доказову базу. Крім цього, вилучили надувний човен та автомобіль.
Фігурантів справи затримали в порядку ст. 208 КПК України. Їм оголошено про підозри за ч. 3 ст. 332 ККУ та обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.
За матеріалами:
Finance.ua
