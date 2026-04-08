Правоохоронці викрили чергову схему на «єВідновленні»

Кримінал
Жінка намагалася отримати державну виплату за свій пошкоджений будинок, khar.gp.gov.ua
Мешканку Ізюма підозрюють у незаконному заволодінні бюджетними коштами під час отримання компенсації за зруйноване житло в межах державної програми «єВідновлення».
Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Суть схеми

За даними слідства, вона намагалася отримати державну виплату за свій пошкоджений будинок у селі Заводи Ізюмського району. Для реалізації «схеми» жінка організувала виготовлення звіту про технічне обстеження, до якого додала фото зовсім іншого будинку, що мав «потрібний» ступінь руйнації. Насправді її дім мав лише незначні пошкодження і підлягав ремонту.
Надалі власниця подала заяву на отримання житлового сертифіката. Голова Комісії з розгляду питань щодо надання компенсації, попри відсутність необхідних підтверджень руйнації, наголосив, що майно дійсно знищене, вплинувши тим самим на результати голосування. На основі підроблених документів було ухвалено позитивне рішення.
У травні 2024 року жінка отримала житловий сертифікат на суму майже 1,8 млн грн, які у подальшому витратила на придбання квартири в Ізюмі.

Кваліфікація справи

Їй повідомлено про підозру за фактом шахрайства, вчиненого в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 190 КК України).
Вирішується питання про обрання підозрюваній запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Правоохоронці перевіряють можливу причетність голови комісії до вказаного злочину.
За матеріалами:
Finance.ua
Кримінальне провадженняЖитлова нерухомістьХарківПрокуратура
