Захист критичної інфраструктури: викрито розтрату на понад 104 млн грн Сьогодні 18:27 — Кримінал

Експертизи підтвердили збитки державі на понад 104,9 млн грн

Правоохоронці встановили, що під час будівництва захисту об’єкта критичної енергетичної інфраструктури на Закарпатті державі завдали збитків на понад 104 млн грн через завищення вартості будівельних матеріалів.

Про це повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко.

Завищення вартості матеріалів

Генеральний прокурор зазначив, що йдеться про викриття розтрати бюджетних коштів під час будівництва інженерно-технічного захисту електричної підстанції на Закарпатті, яка належить до об’єктів критичної інфраструктури паливно-енергетичного сектору.

За даними слідства, колишній керівник Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Закарпатській області погоджував та підписував документи із суттєво завищеними цінами на будівельні матеріали.

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«Один із прикладів — спеціальні бурові інструменти для виконання робіт. У документах їхня вартість перевищувала ринкову більш ніж у п’ять разів. І це не поодинокий випадок. Експертизи підтвердили збитки державі на понад 104,9 млн грн», — вказав Кравченко.

Під час обшуків вилучили документи

За його словами, під час обшуків виявлено документи з реальними комерційними пропозиціями від постачальників, які свідчать, що посадовець знав фактичну вартість матеріалів. Тобто мова не про помилку в розрахунках чи недбалість. Мова про свідомий вибір на користь завищених цін коштом держави.

Посадовцю повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 КК України.

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