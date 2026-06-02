Податкова виявила схему виведення за кордон майже 200 млрд грн Сьогодні 17:45 — Кримінал

Державна податкова служба України виявила ознаки масштабної схеми виведення коштів за кордон через мережу ризикових суб’єктів господарювання. Йдеться про понад 2,3 тис. компаній, які здійснили зовнішньоекономічні операції на суму понад 198 млрд грн, після чого фактично припинили діяльність.

Про це повідомила голова Державної податкової служби Леся Карнаух.

Підозрілі операції виявили після аналізу даних НБУ

Дані були отримані в результаті аналізу інформації, наданої Національним банком України щодо порушення граничних строків розрахунків у зовнішньоекономічній діяльності за період 2024 року та І кварталу 2026 року.

За даними ДПС, найбільша частка таких операцій припадає на експорт товарів. Зокрема, 1243 компанії здійснили експортні операції на суму понад 176 млрд грн. Ще 555 компаній провели імпорт товарів на понад 18 млрд грн.

Більшість компаній зосереджені у семи регіонах

Більшість компаній-порушників зосереджені у 7 регіонах України: Одещина, Київ, Дніпропетровщина, Львівщина, Харківщина, Київщина, Запорізька область. Загалом на ці регіони припадає 73% усіх порушників і 78% загального обсягу таких операцій.

За словами Карнаух, значна кількість компаній після проведення операцій була перереєстрована на одних і тих самих фізичних осіб.

«Фактично сотні компаній у подальшому були перереєстровані на одних і тих же фізичних осіб. Зокрема 1 643 фізичні особи, які мають відношення до компаній-порушників, також задіяні в управлінні або володінні понад 42 тис. інших компаній. Приклад, який навряд чи можливий для реального бізнесу. Ми встановили 7 фізосіб, кожен з яких одночасно є керівником або засновником більш ніж 500 компаній», — сказала вона.

Загалом під їхнім контролем понад 7 тисяч суб’єктів господарювання.

Крім того, серед керівників компаній, які перебувають у розшуку, виявлено:

13 осіб, які очолюють десять і більше таких компаній;

245 осіб, які керують двома і більше компаніями-порушниками.

У ДПС зазначають, що така концентрація управлінських функцій є нетиповою для реального бізнесу та може свідчити про використання номінальних керівників.

Компанії використовували спільні адреси та ІР-адреси

Під час аналізу також встановлено, що багато компаній-порушників використовували однакові ІР-адреси, подавали звітність через спільні комп’ютерні мережі та були зареєстровані за одними й тими самими адресами.

Наприклад, у Києві за однією з адрес зареєстровано 20 таких компаній, у Львові — за окремими адресами по 10 і 13 компаній. І більшість з них з мільярдними операціями.

«Виявлення такої схеми зайняло чимало часу. Адже їхні учасники дедалі винахідливіші у способах маскування правопорушень. Щоб встановити ризиковість проведених операцій, ми проаналізували масиви даних із застосуванням ризик-орієнтованих підходів. На підставі повідомлень Національного банку податкові органи проводять контрольно-перевірочну роботу у встановленому законом порядку — за її результатами у сфері ЗЕД нараховано понад 70 млрд грн пені за порушення валютного законодавства», — зазначила Карнаух.

Подальше встановлення всіх обставин, кола причетних осіб та надання правової оцінки їх діям належить до компетенції правоохоронних органів. Всі зібрані матеріали ДПС передала до Офісу Генерального прокурора для подальшого опрацювання та прийняття рішень відповідно до законодавства.

Зокрема, щодо 557 суб’єктів господарювання ДПС вже підготувала аналітичні висновки, які вказують на порушення податкового законодавства та ознаки легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.

