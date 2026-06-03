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В Україні викрили масштабну мережу з виготовлення фальшивих паспортів

Кримінал
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Ліквідовано масштабний транскордонний кримінальний бізнес із виготовлення фальшивих документів
Ліквідовано масштабний транскордонний кримінальний бізнес із виготовлення фальшивих документів, esbu.gov.ua
Правоохоронці припинили діяльність масштабної транскордонної мережі з виготовлення фальшивих документів.
Про це повідомило Бюро економічної безпеки.

Деталі слідства

Учасники організованої групи налагодили виготовлення фальшивих паспортів громадян України для іноземців. Надалі такі документи використовувалися для незаконного перебування та вільного пересування територією країн Європейського Союзу, а також нелегального в’їзду до Канади.
Фактично фігуранти забезпечували функціонування міжнародних каналів незаконної міграції та легалізації іноземців за кордоном.
Проведено близько 30 обшуків
Проведено близько 30 обшуків, esbu.gov.ua
Паралельно вони організували масштабне виробництво іншої підробленої документації: дипломів закладів вищої освіти, посвідчень водія, свідоцтв про народження та шлюб, документів на нерухомість, земельні ділянки та інших офіційних бланків.
Підпільне виробництво діяло як повноцінний кримінальний бізнес із міжнародною географією діяльності та багатомільйонними тіньовими оборотами.

Під час обшуків вилучили обладнання, готівку та зброю

У межах спецоперації проведено близько 30 обшуків у Києві, Київській області та західних регіонах України.
Детективи БЕБ викрили розгалужену інфраструктуру незаконного виготовлення документів, яка обслуговувала протиправну діяльність як в Україні, так і за її межами.
Під час слідчих дій вилучено високотехнологічне обладнання для виготовлення підроблених документів, металеві кліше, бланкові заготовки паспортних документів, підроблені печатки та штампи державних установ, чорнову бухгалтерію, готівку в іноземній валюті, транспортні засоби та зброю.

Про підозру повідомили 15 особам

Наразі 15 особам повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 199 Кримінального кодексу України. Шістьом особам обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави та цілодобового домашнього арешту.
За матеріалами:
Finance.ua
Кримінальне провадженняБЕБШахрайствоПідозра шахрайстваШахраї
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