Правоохоронці викрили розкрадання в «Укргазвидобуванні» на 295 млн грн

Наразі правоохоронці повідомили про підозру керівнику приватного товариства та колишній службовій особі АТ «Укргазвидобування»
Наразі правоохоронці повідомили про підозру керівнику приватного товариства та колишній службовій особі АТ «Укргазвидобування», esbu.gov.ua
Служба безпеки України, Бюро економічної безпеки та Офіс Генерального прокурора викрили протиправну схему у сфері видобутку природного газу. Правоохоронці нейтралізували механізм розкрадання коштів в АТ «Укргазвидобування», який завдав державі збитків на понад 295 млн грн.
Про це повідомляється на сайті СБУ.

Як працювала схема

За матеріалами справи, організаторами схеми були колишні посадові особи АТ «Укргазвидобування» у змові з афілійованими підприємцями.
Як встановило розслідування, схема полягала у привласненні коштів, виділених на закупівлі державної компанії. Це відбувалося за рахунок штучного завищення вартості матеріалів, необхідних для видобутку газу.
Встановлено, що підконтрольні фігурантам приватні компанії купували у виробників та офіційних постачальників в Україні хімічні домішки та іншу продукцію за ринковими цінами, а потім продавали їх АТ «Укргазвидобування» за цінами, завищеними у 2−3 рази. Пізніше прибуток від таких махінацій розподілявся між учасниками схеми.

Підтверджені збитки

Висновки судово-економічної експертизи підтвердили, що такі дії завдали державній компанії збитків на понад 295 млн грн.

Підозри

Наразі правоохоронці повідомили про підозру керівнику приватного товариства та колишній службовій особі АТ «Укргазвидобування», яка організовувала проведення тендеру із закупівель, за ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).
Вирішується питання про обрання їм запобіжних заходів.
За матеріалами:
Finance.ua
СБУБЕБКримінальне провадженняЕнергетикаПрокуратура
