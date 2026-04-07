0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Працівниця пошти привласнила пенсії 23 громадян на понад 185 тисяч гривень

Працівниця пошти привласнила пенсії 23 громадян на понад 185 тисяч гривень
Працівниця пошти привласнила пенсії 23 громадян на понад 185 тисяч гривень
У місті Біла Церква правоохоронці викрили 34-річну жінку, яка, працюючи заступницею керівника одного з місцевих поштових відділень, привласнила пенсійні виплати громадян.
Про це передає Поліція Києва.

Суть справи

У квітні 2024 року фігурантка, зловживаючи службовим становищем, безпідставно списала у видаток невиплачені пенсії 23 осіб.
При цьому вона внесла неправдиві відомості до облікових документів. У результаті жінка заволоділа коштами на суму понад 185 тисяч гривень, завдавши товариству відповідної майнової шкоди.
Слідчі, за процесуального керівництва Білоцерківської окружної прокуратури, повідомили службовій особі про підозру за ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення майна шляхом зловживання службовим становищем).
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю.
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
