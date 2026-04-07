Працівниця пошти привласнила пенсії 23 громадян на понад 185 тисяч гривень Сьогодні 11:44 — Кримінал

У місті Біла Церква правоохоронці викрили 34-річну жінку, яка, працюючи заступницею керівника одного з місцевих поштових відділень, привласнила пенсійні виплати громадян.

Про це передає Поліція Києва.

Суть справи

У квітні 2024 року фігурантка, зловживаючи службовим становищем, безпідставно списала у видаток невиплачені пенсії 23 осіб.

При цьому вона внесла неправдиві відомості до облікових документів. У результаті жінка заволоділа коштами на суму понад 185 тисяч гривень, завдавши товариству відповідної майнової шкоди.

Слідчі, за процесуального керівництва Білоцерківської окружної прокуратури, повідомили службовій особі про підозру за ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення майна шляхом зловживання службовим становищем).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю.

