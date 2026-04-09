Посадовця «Укрзалізниці» затримали на хабарі у $100 000 Сьогодні 13:15 — Кримінал

Правоохоронці затримали заступника директора Департаменту екологічної безпеки «Укрзалізниці» на отриманні хабаря у розмірі $100 000.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

Деталі справи

За даними слідства, до нього звернувся представник підприємства, яке видобуває корисні копалини, щодо оформлення документів для демонтажу або перенесення залізничної колії, яка залишалася на балансі «Укрзалізниці» та проходила через території родовища.

Посадовець запевнив, що зможе допомогти з отриманням дозволу на демонтаж коштом «Укрзалізниці», однак за це вимагав 100 тисяч доларів США.

Щоб підтвердити свої «зобов'язання», він пообіцяв надати розписку про отримання грошей.

Генеральний прокурор Руслан Кравченко на своїй сторінці у Facebook додав, що схема була продумана.

«Спочатку ініціювати „сезонний об’їзд“, щоб комісія визнала колію нерентабельною, потім — демонтаж, списання, виключення з реєстрів. Також йшлося про передачу ділянки під колією громаді для потреб кар’єру», — зазначив Кравченко.

Посадовець запевняв підприємця, що процедура складна та потребує погоджень з керівництвом «УЗ», Мінінфраструктури і профільними підрозділами.

Натомість обіцяв організувати весь процес «під ключ» за 3−6 місяців та посилався на досвід подібної роботи на Львівській залізниці. За роботу вимагав готівку наперед.

8 квітня 2026 року після одержання всієї суми — 100 тисяч доларів США (еквівалент близько 4,4 млн грн) — та надання розписки посадовця затримали.

Покарання

Правоохоронці провели обшуки вдома, на роботі та в автомобілі посадовця.

Йому повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 368 КК України. Одержання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі. Санкція статті передбачає від 8 до 12 років із конфіскацією майна.

«До суду подано клопотання про взяття під варту. Слідство триває. Перевіряємо інші можливі епізоди та причетних осіб. Працюємо далі», — резюмував Руслан Кравченко.

Реакція Укрзалізниці

На своїй сторінці у Facebook компанія запевнила , що максимально сприятиме розслідуванню ДБР та Національної поліції. «Вже вчора оперативно передано всі запитувані матеріали. Наша Служба корпоративної безпеки на постійному зв’язку із слідчими, щоб допомогти з’ясувати всі обставини. І раптом будуть ще скомпрометовані співробітники компанії — повне сприяння у їх виявленні», — наголосили там.

Крім того, Укрзалізниця заявила, що запускає власну службову перевірку за вказаними фактами. «Працівника тут же відстороняємо від виконання посадових обов’язків. Якщо тільки будуть ознаки, що посадовець діяв не сам, всі причетні будуть відразу відсторонені, а всі матеріали передані правоохоронцям», — зазначили в компанії та закликали всіх клієнтів компанії, постачальників, партнерів та громадян не приставати на пропозиції, якщо хтось прикривається роботою в Укрзалізниці, пропонує послуги «сприяння» чи «прискорення».

