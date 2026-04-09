Податкова заявила про ухилення від податків у двох ювелірних мережах на 70 млн грн Сьогодні 07:18 — Кримінал

Ці мережі неодноразово потрапляли в поле зору податківців

У двох мережах ювелірних магазинів виявили схеми «дроблення бізнесу», що призвело до мінімізації податкових зобов’язань та накладення штрафів майже на 70 млн грн.

Про це заявила в. о. голови ДПС Леся Карнаух.

Діалог ДПС та представників галузі

Вона нагадала, що на початку березня ДПС мала широку зустріч з представниками цієї сфери.

«Минув місяць. Відкритий діалог дає результати. Дехто з учасників ринку вже зробив перші кроки. Зустрілися з представниками двох великих мереж ювелірних магазинів. Під час перевірок у них виявили ознаки мінімізації податкових зобов’язань через дроблення бізнесу. Зокрема, в 253 магазинах одночасно здійснює діяльність щонайменше 100 фізичних осіб — підприємців, які перебувають на спрощеній системі оподаткування», — зазначила вона.

Фактично ж є всі ознаки єдиного бізнесу — спільна інфраструктура, постачальники, персонал, однакові ціни та бренди.

За її словами, ці мережі неодноразово потрапляли в поле зору податківців. Упродовж 2025 — 2026 років ДПС провела понад 50 фактичних перевірок, виявила порушення, штрафи сягнули майже 70 млн грн.

Види порушень

Порушення типові:

продаж товарів без застосування РРО/ПРРО;

неналежний облік товарних запасів;

використання неоформленої найманої праці;

здійснення розрахунків із застосуванням негрошових форм оплати (подарункові сертифікати) платниками єдиного податку.

Також є ризики виплати зарплати в «конвертах». За документами виплачують 8 — 9 тис. грн, у той же час в оголошеннях про вакансію шукають фахівців на 20 — 40 тис. грн.

«Схеми мінімізації податків бачимо. Але наше завдання не просто їх зафіксувати. Через діалог даємо бізнесу можливість добровільно змінити підходи до роботи. Домовилися, що ці мережі відмовляться від дроблення, працюватимуть через єдину юридичну особу — платника ПДВ, врегулюють питання зарплати, фіскалізують усі розрахункові операції. Послідовно рухаємося до моделі податкового комплаєнсу, коли пріоритет — попередження порушень. У випадку ігнорування домовленостей — наша реакція буде належною», — додала Карнаух.

