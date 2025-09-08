У Дніпрі викрили групу осіб, що постачали сільгосппродукцію в росію
У Дніпрі викрили групу осіб, які налагодили схему постачання продукції сільськогосподарського призначення до рф.
Про це повідомляється на сайті Офісу генерального прокурора.
Встановлено, що серед підозрюваних — директор, двоє співвласників, бухгалтер та менеджери з продажу двох товариств.
Вони налагодили систематичні постачання продукції до підконтрольних підприємств в рф, які обслуговують агрохолдинги, заклади освіти та об’єкти стратегічної й критичної інфраструктури держави-агресора.
Постачання здійснювалося через мережу афілійованих компаній у країнах Європи та Азії.
Сімох осіб затримано у порядку ст. 208 КПК України. Їхні дії кваліфіковано за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111−2 КК України.
У ході проведення 37 санкціонованих обшуків у Дніпропетровській та Кіровоградській областях вилучено бухгалтерську та іншу документацію, печатки юридичних осіб зареєстрованих в рф, ключі доступу до російських банків, комп’ютерну техніку, мобільні телефони, банківські картки, грошові кошти в різних валютах на загальну суму близько 9 млн грн.
Наразі підозрюваним обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави.
Поділитися новиною
Також за темою
У Дніпрі викрили групу осіб, що постачали сільгосппродукцію в росію
НАБУ викрило корупційну схему в Мінсоцполітики на 29 млн грн
СБУ ліквідувала «конвертцентр», через який вивели 1,5 млрд грн
У Харкові викрили шахраїв, які ошукали людей через фейкову «Дію»: як вони діяли
Нацполіція викрила схему розкрадання 25 млн грн, виділених на електроенергію для потреб ЗСУ
У «Київводоканалі» викрили схему розкрадання понад 3 мільйонів