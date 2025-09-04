У Харкові викрили шахраїв, які ошукали людей через фейкову «Дію»: як вони діяли Сьогодні 16:23 — Кримінал

У Харкові викрили шахраїв, які ошукали людей через фейкову «Дію». За процесуальним керівництвом Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова повідомляється про підозру двом чоловікам віком 21 та 22 роки у шахрайстві, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, повторно та з використанням електронно-обчислювальної техніки (ч. 4 ст. 190 КК України).

Як діяли

Обіцяли «державну допомогу» — натомість знімали гроші з карток. Двоє харків’ян організували схему інтернет-шахрайства, через яку люди втрачали своє забезпечення.

За даними слідства, підозрювані запустили у Facebook таргетовану рекламу про нібито виплати від держави. Перехід за посиланням відкривав фішинговий сайт, схожий на «Дію».

Надалі їм відкривалося діалогове вікно, яке мало вигляд як додаток банку, що не мало жодних сумнівів щодо автентичності.

Довірливі користувачі ввели там пін-код від банківської картки, а також логін і пароль до мобільного застосунку, фактично віддаючи доступ до власних рахунків.

Правоохоронці встановлюють повне коло осіб, які стали жертвами шахрайської схеми. Вже відомо про двох людей, яких ошукали аферисти.

Прокурори у суді клопотаючих про обрання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою. Досудове розслідування проводить СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області.

Прокуратура закликає громадян бути пильними: не переходити за сумнівними посиланнями та перевіряти джерела інформації про «допомогу від держави».

