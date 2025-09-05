СБУ ліквідувала «конвертцентр», через який вивели 1,5 млрд грн
Служба безпеки України ліквідувала масштабну схему легалізації злочинних доходів у різних регіонах країни. За даними слідства, у 2023−2025 роках учасники оборудки «відмили» понад 1,5 млрд грн, більшість із яких були вкрадені з державного бюджету.
Про це повідомляє пресслужба СБУ.
Правоохоронці затримали організатора схеми — колишнього заступника голови Державної фіскальної служби України, який під виглядом адвоката організував «конвертаційний центр». До злочинної діяльності він залучив ще чотирьох спільників, які забезпечували функціонування «схеми». Серед них — двоє бухгалтерів та керівник афілійованої компанії, яка займалася легалізацією та переведенням незаконних прибутків у готівку.
Відповідно до даних слідства, щоб заплутати «сліди» тіньових фінансових операцій, ділки створили десятки підконтрольних фірм, більшість з яких займалася господарською діяльністю лише «на папері».
Як додали в Київській міській прокуратурі, організатори схеми створили 14 фіктивних підприємств-імпортерів та близько 80 підприємств «транзитерів».
Встановлено, що в період липня 2024 року по травень 2025 року на рахунки одного з підконтрольних вказаній групі підприємств було зараховано 127 млн гривень за начебто поставку товарів, робіт, послуг, які директор та бухгалтери, підконтрольні організатору схеми, не відобразили в податкових звітних деклараціях з ПДВ. Це призвело до умисного заниження податку на додану вартість від цих операцій підконтрольного їм товариства на суму у 21 млн гривень. Надалі ці гроші перерахували на банківські рахунки інших підконтрольних підприємств за начебто оплату за товари, роботи та послуги без відображення в податковому та бухгалтерському обліку. Тобто таким чином ці гроші легалізували.
Серед основних клієнтів «конвертцентру» були представники комерційних структур, які виконували підрядні роботи та послуги для бюджетних установ і намагалися незаконно заволодіти державними коштами.
Для планування та реалізації злочинних дій фігуранти орендували офісне приміщення у Києві, де зустрічалися з клієнтами та зберігали тіньову документацію.
Під час обшуків виявили готівку, одержану злочинним шляхом, а також печатки підконтрольних фірм із ознаками фіктивності, банківські картки, комп’ютерну техніку та фінансово-господарські документи, що містять докази «схеми».
Усі п’ятеро учасників оборудки затримані. Їм готують підозри за ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків) та ч. 3 ст. 209 (відмивання майна, одержаного злочинним шляхом) Кримінального кодексу України. Фігурантам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
