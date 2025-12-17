Продавали золото під виглядом відомих світових брендів: БЕБ ліквідувало схему (фото) Сьогодні 13:12 — Кримінал

Продавали золото під виглядом відомих світових брендів: БЕБ ліквідувало схему (фото)

Детективи Територіального управління БЕБ в Одеській області припинили діяльність групи осіб, які організували незаконний продаж золотих прикрас, коштовностей та аксесуарів під виглядом всесвітньовідомих брендів через мережу роздрібних магазинів у торгових центрах.

Про це пише в повідомленні БЕБ.

До територіального управління із заявою звернувся представник компанії правовласника торгової марки та повідомив, що група осіб незаконно використовує логотип всесвітньовідомої ювелірної компанії.

Продаж підробленої продукції під виглядом бренду завдає шкоди правовласникам в особливо великих розмірах.

Детективи БЕБ встановили, що фігуранти організували роботу мережі ювелірних магазинів на території Одеської області. Громадяни у вільному доступі могли придбати підроблені ювелірні прикраси та коштовності. Крім того, замовлення приймали через соціальні мережі та застосунки, і надсилали поштою по всій території України.

Під час санкціонованих обшуків у місцях збуту ювелірних виробів детективи Бюро вилучили підроблені золоті прикраси вартістю майже 4,6 млн грн. Крім того, припинили діяльність цеху, де фігуранти незаконно виготовляли коштовності під логотипом відомих торгівельних марок.

Триває досудове розслідування у кримінальному правопорушенні за ч. 3 ст. 229 Кримінального кодексу України (незаконне використання знаку для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару). Встановлюється повне коло осіб причетних до незаконної діяльності.

