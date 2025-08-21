В Україні викрили схему імпорту препаратів рф на понад 270 млн гривень — Finance.ua
В Україні викрили схему імпорту препаратів рф на понад 270 млн гривень

Кримінал
44
В Україні викрили схему імпорту препаратів рф на понад 270 млн гривень
В Україні викрили схему імпорту препаратів рф на понад 270 млн гривень
Правоохоронці викрили організовану групу під керівництвом громадянина рф, яка постачала на територію України гомеопатичні препарати російського виробництва, маскуючи їх під європейські, та отримані прибутки спрямовувала представникам держави-агресора.
Про це повідомляється на сайті Офісу Генерального прокурора.
Слідство з’ясувало, що її організував член російської академії медичних наук і власник великого фармацевтичного холдингу рф. Через підконтрольних осіб на початку 2000-х років він створив дочірнє підприємство в Україні з майже аналогічною назвою.
Після 2014 року холдинг відкрив виробництво на території суміжної із росією європейської держави для обходу санкцій та прикриття поставок. Фактично там лише змінювали пакування російських ліків — маскували їх під продукцію європейського походження. Надалі імпорт товару поставили «на потік».
До цієї оборудки власник російського холдингу залучив засновника та директора українського підприємства, відповідальну особу з контролю якості, менеджера із реєстрації лікарських засобів і фармаконагляду, а також головного бухгалтера цього підприємства.
За матеріалами слідства, від початку повномасштабного вторгнення фармкомпанія — офіційний представник російського холдингу в Україні не припинила свою роботу, натомість посилило заходи з маскування діяльності і продовжило підтримувати економіку держави-агресора.
Відтоді було реалізовано медпрепаратів російського походження на понад 270 млн грн. Частина коштів виводилася на рахунки підприємств кінцевого бенефіціара — громадянина рф.
Низку препаратів виготовляли із кролячого посліду, отрути змій та подрібнених тіл медоносних бджіл. Їхні лікувальні властивості не підтверджені жодними міжнародними дослідженнями, а вживання могло становити загрозу для здоров’я.
Усім учасникам оборудки було повідомлено про підозру в провадженні господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, що вчинене у складі організованої групи (ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 111−1 КК України).
Під час обшуків у офісах, транспорті і за місцями їхнього проживання вилучено понад 40 ящиків документації на препарати, комп’ютерну техніку та мобільні телефони з перепискою між керівництвом української компанії та російського холдингу, де обговорювались розподіл прибутку, виведення коштів, узгодження цін, реклама, уникнення санкцій та приховування країни походження продукції.
У межах слідства в середмісті Києва арештовано будинок площею понад 700 кв. м, який належить власнику російського холдингу та використовувався як офіс і склад гомеопатії. Також перед МОЗ України ініційовано питання про скасування реєстраційних посвідчень і держареєстрації на 11 лікарських засобів, власником яких є українське підприємство.
За матеріалами:
Finance.ua
