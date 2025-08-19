Правоохоронці виявили схему відмивання 160 млн грн на будівництві Подільського мосту — Finance.ua

Правоохоронці виявили схему відмивання 160 млн грн на будівництві Подільського мосту Сьогодні 04:35 — Кримінал

Двом керівникам товариств повідомили про підозру у відмиванні коштів в особливо великому розмірі. За версією слідства, йдеться про понад 160 мільйонів гривень, пов’язаних із будівництвом Подільського мосту в Києві.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

За даними слідства, у січні 2023 року на рахунки ряду компаній надійшло понад 160 млн грн від підприємства-субпідрядника будівництва Подільського мостового переходу через Дніпро в Києві. Кошти перераховувалися начебто як оплата за будівельні роботи з підсилення ґрунтів під опорами мосту та ліквідації намивань піску, які фактично не виконувались.

Розслідування встановило, що компанії-отримувачі не здійснювали реальної господарської діяльності та використовувалися виключно для маскування незаконного походження коштів і подальшого їх виведення.

Директорам цих товариств повідомлено про підозру. Проведено обшуки за місцем їх проживання, вилучено фінансово-господарську документацію та засоби зв’язку.

Наразі триває досудове слідство, вживаються заходи щодо встановлення інших осіб, причетних до протиправної діяльності, а також перевіряється законність дій службових осіб комунального підприємства — замовника робіт та розпорядника коштів бюджету.

Документування злочинної діяльності здійснювалося прокурорами спільно зі слідчими Нацполіції за оперативного супроводу Департаменту стратегічних розслідувань НПУ.

Санкція інкримінованої статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 8 до 12 років з конфіскацією майна.

