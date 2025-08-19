Правоохоронці виявили схему відмивання 160 млн грн на будівництві Подільського мосту — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Правоохоронці виявили схему відмивання 160 млн грн на будівництві Подільського мосту

Кримінал
22
Двом керівникам товариств повідомили про підозру у відмиванні коштів в особливо великому розмірі. За версією слідства, йдеться про понад 160 мільйонів гривень, пов’язаних із будівництвом Подільського мосту в Києві.
Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.
За даними слідства, у січні 2023 року на рахунки ряду компаній надійшло понад 160 млн грн від підприємства-субпідрядника будівництва Подільського мостового переходу через Дніпро в Києві. Кошти перераховувалися начебто як оплата за будівельні роботи з підсилення ґрунтів під опорами мосту та ліквідації намивань піску, які фактично не виконувались.
Читайте також
Розслідування встановило, що компанії-отримувачі не здійснювали реальної господарської діяльності та використовувалися виключно для маскування незаконного походження коштів і подальшого їх виведення.
Директорам цих товариств повідомлено про підозру. Проведено обшуки за місцем їх проживання, вилучено фінансово-господарську документацію та засоби зв’язку.
Читайте також
Наразі триває досудове слідство, вживаються заходи щодо встановлення інших осіб, причетних до протиправної діяльності, а також перевіряється законність дій службових осіб комунального підприємства — замовника робіт та розпорядника коштів бюджету.
Документування злочинної діяльності здійснювалося прокурорами спільно зі слідчими Нацполіції за оперативного супроводу Департаменту стратегічних розслідувань НПУ.
Санкція інкримінованої статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 8 до 12 років з конфіскацією майна.
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems