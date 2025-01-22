У Києві судитимуть підрядника, який завищив витрати на оренду техніки під час будівництва Подільського мосту — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

У Києві судитимуть підрядника, який завищив витрати на оренду техніки під час будівництва Подільського мосту

Кримінал
32
У Києві судитимуть підрядника, який завищив витрати на оренду техніки під час будівництва Подільського мосту
У Києві судитимуть підрядника, який завищив витрати на оренду техніки під час будівництва Подільського мосту
У Києві судитимуть генерального підрядника, який завищив на 24 мільйони гривень витрати на оренду техніки під час будівництва Подільського мосту.
Про це повідомляє Київська міська прокуратура.
Читайте також
Слідство встановило, що у квітні 2017 року КП «Дирекція з будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва» та генпідрядник уклали договір на будівництво Подільського мостового переходу у Києві.
У червні 2023 замовник робіт, генпідрядник та підрядна організація підписали акти приймання виконаних будівельних робіт в частині витрат на роботу залученої спецтехніки — кранів, насосів, бурових установок.
Читайте також
Відповідно до висновку будівельно-технічної експертизи, витрати на оренду вказаних вище машин та механізмів завищено на понад 24 млн гривень.
Обвинувальний акт скеровано до суду для розгляду по суті. Прокурор заявив позов про відшкодування спричиненої шкоди.
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.