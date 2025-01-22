У Києві судитимуть підрядника, який завищив витрати на оренду техніки під час будівництва Подільського мосту — Finance.ua

У Києві судитимуть підрядника, який завищив витрати на оренду техніки під час будівництва Подільського мосту Сьогодні 16:28 — Кримінал

У Києві судитимуть підрядника, який завищив витрати на оренду техніки під час будівництва Подільського мосту

У Києві судитимуть генерального підрядника, який завищив на 24 мільйони гривень витрати на оренду техніки під час будівництва Подільського мосту.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

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Слідство встановило, що у квітні 2017 року КП «Дирекція з будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва» та генпідрядник уклали договір на будівництво Подільського мостового переходу у Києві.

У червні 2023 замовник робіт, генпідрядник та підрядна організація підписали акти приймання виконаних будівельних робіт в частині витрат на роботу залученої спецтехніки — кранів, насосів, бурових установок.

Відповідно до висновку будівельно-технічної експертизи, витрати на оренду вказаних вище машин та механізмів завищено на понад 24 млн гривень.

Обвинувальний акт скеровано до суду для розгляду по суті. Прокурор заявив позов про відшкодування спричиненої шкоди.

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