Будівництво Подільського мосту: прокуратура вимагає визнати недійсним договір генпідряду — Finance.ua

Будівництво Подільського мосту: прокуратура вимагає визнати недійсним договір генпідряду Сьогодні 18:30 — Фондовий ринок

Будівництво Подільського мосту: прокуратура вимагає визнати недійсним договір генпідряду

Прокуратура через суд вимагає визнати недійсним договір генерального підряду на будівництво Подільського мосту в Києві, ціна якого за 6 років зросла вдвічі — до 8,7 млрд гривень, і продовжує зростати.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

«Подільська окружна прокуратура м. Києва під час виконання представницьких повноважень встановила порушення інтересів держави під час проведення будівництва Подільського мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві», — йдеться в повідомленні.

Встановлено, що у квітні 2017 року КП «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва» та приватне товариство уклали договір генпідряду на будівництво Подільського мостового переходу вартістю понад 4,3 млрд грн.

Протягом 6 років сторони укладали додаткові угоди, якими збільшувався строк виконання договору та його ціна. Станом на грудень 2024 року за договором сплачено понад 8,7 млрд грн.

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Крім того, Антимонопольний комітет України встановив, що двоє учасників тендеру на проведення будівництва (зокрема і переможець) ще у 2017 році узгоджували свої дії.

Так, учасники тендеру користувались однією IP-адресою та одним пристроєм, комунікували між собою, залучали одну й ту саму уповноважену особу.

Таким чином АМКУ дійшов висновку, що товариства, які брали участь у тендері, мають спільні інтереси та взаємозв’язки.

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Ці товариства протягом 2022−2023 років намагались оскаржити рішення АМКУ в судах, однак суди всіх інстанцій відмовили у задоволенні цих вимог.

«Зважаючи на всі ці факти та необхідність добудови мосту, що і надалі вимагатиме видатків з бюджету, Подільською окружною прокуратурою міста Києва подано до Господарського суду позов про визнання недійсним договору генпідряду між КП „Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва“ та приватним товариством, що будує міст з 2017 року», — наголосили у Київській міській прокуратурі, а також додали, що на даний час Господарським судом міста Києва відкрито провадження у справі.

Укрінформ За матеріалами:

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