Подільський міст у Києві відкрили для руху легкових автомобілів — Finance.ua

Подільський міст у Києві відкрили для руху легкових автомобілів Сьогодні 21:15 — Казна та Політика

Подільський міст у Києві відкрили для руху легкових автомобілів

У Києві 1 грудня відкрили Подільський мостовий перехід для проїзду легковими автомобілями та міським пасажирським транспортом загального користування.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко в Telegram.

«Відсьогодні Подільським мостовим переходом поїхали легкові автомобілі та міський пасажирський транспорт загального користування», — зазначив він.

Тепер на міст можна заїхати: з правого берега — з вулиці Набережно-Хрещатицька, а виїхати на вулицю Петра Вершигори; з лівого берега заїзд — з вулиці Петра Вершигори, виїзд — на вулицю Набережно-Рибальську.

За його словами, зокрема маршрут пролягає й новозбудованим тунелем, який сполучає мостовий перехід зі з’їздом на вулицю Вершигори в напрямку проспекту Романа Шухевича та житлового масиву Троєщина.

«Тож дістатися з Троєщини до центру міста тепер можна набагато швидше», — підкреслив Кличко.

Водночас «для великовантажного транспорту Подільський мостовий перехід поки залишиться закритим», — зауважив мер Києва.

Кличко додав, що «роботи з благоустрою та облаштування прилеглої території, біля новозбудованого тунелю, ще тривають. Їх завершать до кінця року. Фахівці працюють на обʼєкті 24/7».

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