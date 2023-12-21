Викрито мільйонні збитки на будівництві нещодавно відкритого Подільського мосту в Києві — Finance.ua
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Викрито мільйонні збитки на будівництві нещодавно відкритого Подільського мосту в Києві

Кримінал
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Викрито мільйонні збитки на будівництві нещодавно відкритого Подільського мосту в Києві
Викрито мільйонні збитки на будівництві нещодавно відкритого Подільського мосту в Києві
На будівництві нещодавно відкритого в Києві Подільського мостового переходу викрито збитки на 24 млн гривень.
Про це повідомляє Поліція Києва.
«Викрили чергову схему розкрадання бюджетних коштів на будівництві Подільського мостового переходу», — йдеться в повідомленні.
Підозру у службовій недбалості оголошено заступнику директора комунального підприємства «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва».
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У рамках досудового розслідування правоохоронці встановили, що у червні цього року підозрюваний отримав від генпідрядної та підрядних організацій акти прийому виконаних будівельних робіт та підписав їх, не пересвідчившись у відповідності обсягів витрат на експлуатацію будівельних машин.
Проведена надалі судово-будівельна технічна експертиза підтвердила завищення витрат на оренду спеціальної техніки. За попередніми висновками, сума збитків столичному бюджету сягає 24 мільйони гривень.
Це вже друга підозра, яку отримав указаний посадовець. У вересні поточного року йому вже вручили підозру за цією ж статтею — тоді, внаслідок необґрунтовано завищених цін на пісок, будівництво «подорожчало» на 6,5 мільйонів гривень.
За матеріалами:
Finance.ua
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