У Києві відкрили рух частиною Подільського мосту для спецтранспорту — Finance.ua

У Києві відкрили рух частиною Подільського мосту для спецтранспорту Сьогодні 19:45 — Казна та Політика

У Києві відкрили рух частиною Подільського мосту для спецтранспорту

Міська влада вирішила побудувати з'їзд на Центральну Садову до місцевих виборів 2020 року, бо не встигали звести розв’язку на проспект Алішера Навої та вулицю Бальзака. Втім, генпідрядник будівництва зміг добудувати з'їзд на Центральну Садову лише у 2023 році.

«Наступним етапом Департамент транспортної інфраструктури виконає комплекс робіт для забезпечення проїзду на вул. О. Бальзака (ці роботи вже тривають). А також здійснить ремонт вулиці Центральна Садова включно з облаштуванням мережі водовідведення.

І проїзд на Бальзака, і ремонт Центральної Садової плануємо завершити наступного року", — заявив мер Києва Віталій Кличко.

Нагадаємо, в українській столиці найближчим часом запустять рух громадського транспорту на Подільсько-Воскресенському мосту — йдеться про автобусний маршрут, який курсуватиме з 1 грудня.

Про це стало відомо з даних, опублікованих на порталі EasyWay. Відомо, що з 1 грудня по переправі курсуватиме новий автобусний маршрут № 111 «Площа Українських Героїв» — ст. м. «Лівобережна».

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