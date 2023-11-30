У Києві запустять новий автобус на Подільському мості: маршрут (карта) — Finance.ua

У Києві запустять новий автобус на Подільському мості: маршрут (карта) Вчора 12:40 — Казна та Політика

У Києві запустять новий автобус на Подільському мості: маршрут (карта)

В українській столиці найближчим часом запустять рух громадського транспорту на Подільсько-Воскресенському мосту — йдеться про автобусний маршрут, який курсуватиме з 1 грудня.

Про це стало відомо з даних, опублікованих на порталі EasyWay. Відомо, що з 1 грудня по переправі курсуватиме новий автобусний маршрут № 111 «Площа Українських Героїв» — ст. м. «Лівобережна».

Нещодавно в українській столиці назвали точну дату закінчення робіт на Подільсько-Воскресенському мосту через Дніпро. Про це стало відомо із офіційного коментаря, який дав засновник групи компаній-підрядників «Автострада» Максим Шкіль. За його словами, компанія планує 25 листопада завершити всі роботи, які мали провести в рамках першої черги будівництва Подільсько-Воскресенського мостового переходу.

Бар'єрну огорожу закінчать встановлювати 24 листопада, а 25 — шумозахисні екрани. Тобто планують 25 листопада завершити всі роботи на Подільсько-Воскресенському мості, і об'єкт може бути відкритий.

Але таке рішення ухвалює виключно замовник будівництва — КМДА. Запуск Подільсько-Воскресенського мосту з'єднає Русанівку та Воскресенка з Подолом. А от Троєщині та Райдужному масиву поки що доведеться почекати.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

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