У Києві запустять новий автобус на Подільському мості: маршрут (карта) — Finance.ua
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У Києві запустять новий автобус на Подільському мості: маршрут (карта)

Казна та Політика
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У Києві запустять новий автобус на Подільському мості: маршрут (карта)
У Києві запустять новий автобус на Подільському мості: маршрут (карта)
В українській столиці найближчим часом запустять рух громадського транспорту на Подільсько-Воскресенському мосту — йдеться про автобусний маршрут, який курсуватиме з 1 грудня.
У Києві запустять новий автобус на Подільському мості: маршрут (карта)
Про це стало відомо з даних, опублікованих на порталі EasyWay. Відомо, що з 1 грудня по переправі курсуватиме новий автобусний маршрут № 111 «Площа Українських Героїв» — ст. м. «Лівобережна».
Нещодавно в українській столиці назвали точну дату закінчення робіт на Подільсько-Воскресенському мосту через Дніпро. Про це стало відомо із офіційного коментаря, який дав засновник групи компаній-підрядників «Автострада» Максим Шкіль. За його словами, компанія планує 25 листопада завершити всі роботи, які мали провести в рамках першої черги будівництва Подільсько-Воскресенського мостового переходу.
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Бар'єрну огорожу закінчать встановлювати 24 листопада, а 25 — шумозахисні екрани. Тобто планують 25 листопада завершити всі роботи на Подільсько-Воскресенському мості, і об'єкт може бути відкритий.
Але таке рішення ухвалює виключно замовник будівництва — КМДА. Запуск Подільсько-Воскресенського мосту з'єднає Русанівку та Воскресенка з Подолом. А от Троєщині та Райдужному масиву поки що доведеться почекати.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
Корреспондент.net
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