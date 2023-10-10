Кличко сказав, коли відкриють Подільсько-Воскресенський міст, який будували 30 років — Finance.ua

Кличко сказав, коли відкриють Подільсько-Воскресенський міст, який будували 30 років Сьогодні 13:30 — Казна та Політика

Кличко сказав, коли відкриють Подільсько-Воскресенський міст, який будували 30 років

Подільсько-Воскресенський міст у Києві, який будували протягом трьох десятиліть, відкриють уже найближчими тижнями.

Про це заявив мер столиці Віталій Кличко в ефірі каналу «Київ24».

«Через дуже короткий час буду радий звітувати про відкриття руху на Подільсько-Воскресенському мості. Я думаю, що найближчими тижнями це вже відбудеться. Ми закінчуємо», — сказав Кличко.

«Було багато спекуляцій, бо в уявленні киян цей міст — це арка через Дніпро. Але всі, хто поїде через той міст, будуть здивовані, бо то 9,5 кілометрів моста у повітрі над островами і Дніпром», — додав він.

Також мер зазначив, що це один із найбільших інфраструктурних об'єктів у Києві і міська влада першу частину мосту уже буде вводити в експлуатацію.

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Нагадаємо, що Рада міністрів УРСР ще у 1986 році затвердила в генплані Києва на 1985−2005 роки необхідність збудувати міст через Дніпро. Його планували здати в експлуатацію до 2002 року. За ці роки план та кошторис робіт багато разів змінювався.

Підготовчі роботи для будівництва моста почали в 1996 році, витративши на це 4 млн грн. Але вже через рік спорудження призупинили через складне фінансове становище.

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У 2003 році міська влада відновила будівництва і з державного та місцевого бюджетів на це виділили 2,6 млн грн.

У 2011 році здали в експлуатацію першу чергу моста, а також відкрили рух по Гаванському мосту і естакаду на Набережно-Хрещатицькій.

У 2019 році Кличко заявляв, що за 1,5−2 роки міст добудують.

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