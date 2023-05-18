Реконструкцію Шулявського шляхопроводу повністю завершать до середини 2024 року – Кличко — Finance.ua

Реконструкцію Шулявського шляхопроводу повністю завершать до середини 2024 року – Кличко Сьогодні 09:45 — Казна та Політика

Реконструкцію Шулявського шляхопроводу повністю завершать до середини 2024 року – Кличко

Реконструкцію Шулявського шляхопроводу планують повністю завершити до середини 2024 року.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

До цього терміну мають демонтувати пʼятий цех заводу «Більшовик», розташований поряд зі шляхопроводом, облаштувати зʼїзди з моста на Берестейський проспект і завершити благоустрій територій.

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«Щодо петиції стосовно добудови Шулявського мосту. Ми неодноразово говорили, що закінчити цей об'єкт можна тільки після знесення цеху номер 5. Ця споруда перебувала в держвласності, і за неї держава виставила місту дуже немалий рахунок — майже 113 мільйонів гривень. Кошти на викуп були виділені з бюджетних асигнувань, передбачених на 2022 рік відповідно до рішень Київської міської ради», — каже міський голова.

За словами Кличка, наразі приміщення цеху вже звільняють від обладнання, щоб почати демонтаж.

Також біля Шулявського шляхопроводу розпочали ремонт підземного пішохідного переходу, який мають завершити наприкінці осені 2023 року. Роботи з демонтажу цеху почнуть у липні, а в жовтні почнуть облаштовувати зʼїзди.

«У середині 2024 року всі будівельні роботи з реконструкції Шулявського шляхопроводу мають завершити. І розвʼязка буде повністю запущена», — заявив Кличко.

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На початку травня 2023-го в КМДА повідомляли, що основні роботи з реконструкції Шулявського шляхопроводу мають завершити до кінця 2024-го. До кінця 2023-го КМДА також планує оновити підземний перехід і транспортну розв’язку біля Шулявського мосту за 34 мільйони гривень.

Пʼятий цех заводу «Більшовик» вирішили знести, щоб облаштувати транспортну розв’язку з Берестейського проспекту на вулицю Гетьмана й з вулиці Довженка на проспект. Київрада викупила будівлю під знесення за 113 мільйонів гривень.

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The Village Україна За матеріалами:

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