Реконструкцію Шулявського моста та будівництво Київської окружної дороги продовжать в 2023 році — Finance.ua

Реконструкцію Шулявського моста та будівництво Київської окружної дороги продовжать в 2023 році Сьогодні 16:47 — Казна та Політика

Київрада ухвалила зміни до Програми економічного і соціального розвитку міста Києва на 2021-2023 роки.

Так, у 2023 році виділять гроші на:

реконструкцію та будівництво на ділянках Київської окружної дороги, реконструкцію Шулявського моста та розвиток метро;

реконструкцію Бортницької станції аерації та укріплення дамб мулових полів біля неї;

технічне переоснащення ділянок полігону в Підгірцях;

реконструкцію і технічне переоснащення заводу «Енергія»;

відновлення об’єктів після ворожих ракетних обстрілів (зокрема ремонт ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6);

завершення розпочатих відновлювальних робіт на житлових будинках по вулиці Глибочицькій та Остапа Вишні;

капітальні ремонти укриттів та захисних споруд цивільного захисту планується (на це виділили 569 мільйонів);

упровадження енергоефективних заходів: утеплення фасадів, заміну вікон та ремонт покрівель, капітальний ремонт інженерних мереж тощо;

капітальний ремонт парків та скверів (150 мільйонів гривень);

відновлення музеїв, пошкоджених внаслідок ракетних ударів, Музею Ханенків, Київської картинної галереї та Музею видатних діячів української культури (на це передбачили 56,4 мільйонів гривень).

Також Київрада затвердила Програму комплексної реконструкції кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду.

Під категорію застарілого житла в Києві потрапляє 5 395 будинків, вони «вичерпали свій експлуатаційний ресурс та мають незадовільний технічний стан», зазначив голова комісії міської ради з питань ЖКГ Олександр Бродський.

За його словами, ці будинки є неенергоефективними, непристосованими для маломобільних груп населення, мають зношені інженерні мережі, крім того можуть руйнуватися.

За словами депутатки Юлії Ярмоленко, підприємство «ІнститутуУрбаністики» розробило Програму комплексної реконструкції кварталів застарілого житлового фонду в місті Києві. Вона очікує, що реалізація програми допоможе залучити додаткові інвестиції.

Нагадаємо, Київрада на засіданні 8 грудня ухвалила бюджет столиці на 2023 рік.

Також Київська міська рада затвердила виділення 150 млн грн підприємствам з обслуговування житлового фонду для закупівлі додаткових генераторів і пального.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

The Village Україна За матеріалами:

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