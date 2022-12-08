Київрада ухвалила бюджет столиці на 2023 рік — Finance.ua
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Київрада ухвалила бюджет столиці на 2023 рік

Казна та Політика
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Депутати Київради ухвалили бюджет столиці на 2023 рік. «За» таке рішення проголосували 96 депутатів.
Також у Київраді схвалили зміни до Програми економічного і соціального розвитку міста на 2021-2023 роки в частині 2023 року.
Доходи бюджету Києва на наступний рік запланували в сумі понад 66,3 млрд грн. Видатки — 65,6 млрд.
Найбільше доходів становлять податкові надходження, з яких податок на доходи фізичних осіб запланували в сумі 30,6 млрд грн, податок на прибуток підприємств менший за показник 2022 року і становить 4,2 млрд грн. Місцеві податки — 18 млрд грн, внутрішні податки на товари і послуги — 2,6 млрд грн. Неподаткові надходження — 2,3 млрд грн.
Основним напрямком фінансування є сфера освіти — на неї виділили 23 млрд грн. Це 35% від усіх видатків міського бюджету.
На транспорт та дорожнє господарство в кошторисі Києва запланували 12,4 млрд грн або 19 % бюджету міста. На соціальний захист — 6,5 млрд грн (10%), охорону здоров’я — 6,1 млрд грн (9%), ЖКГ — 5 млрд грн (8%), культуру і мистецтво — 1,4 млрд грн (2%), фізичну культуру і спорт — 1,2 млрд грн (2%).
«Бюджет „виживання“, який допоможе забезпечити критично важливі статті видатків. Зокрема — на медицину, житлово-комунальне господарство, транспорт, освіту, соціальний захист», — охарактеризував ухвалений кошторис мер Віталій Кличко.
У 2023 році заходи Програми економічного і соціального розвитку міста Києва на 2021-2023 роки буде зосереджено на забезпеченні належної роботи критичної інфраструктури, збереженні стабільної соціальної ситуації у місті та відбудові зруйнованих об’єктів.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
УНН
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