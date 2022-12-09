Київ виділив 150 млн грн на генератори для об'єктів критичної інфраструктури — Finance.ua

Київ виділив 150 млн грн на генератори для об'єктів критичної інфраструктури Сьогодні 12:45 — Казна та Політика

Київська міська рада затвердила виділення 150 млн грн підприємствам з обслуговування житлового фонду для закупівлі додаткових генераторів і пального.

Про це повідомляє пресслужба Київради мера столиці Віталія Кличка.

«Ми готуємося до різних варіантів розвитку подій. Облаштовуємо пункти обігріву, закуповуємо та залучаємо як допомогу генератори, обладнання. Перш за все, для об’єктів критичної інфраструктури. І ми виділили додаткових 150 млн грн на це. Та ви ж розумієте, що все місто, абсолютно всі будівлі не заживиш від генераторів. Тому й говоримо, що маємо бути готові, в разі масованих ударів, до різних сценаріїв», — сказано в повідомленні.

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За його словами, Київ також продовжує залучати допомогу для проходження зими від іноземних партнерів.

Нагадаємо, 8 грудня депутати Київради ухвалили бюджет столиці на 2023 рік. Доходи бюджету Києва на наступний рік запланували в сумі понад 66,3 млрд грн. Видатки — 65,6 млрд.

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