Хто з киян зможе отримати компенсацію за генератори — Finance.ua
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Хто з киян зможе отримати компенсацію за генератори

Особисті фінанси
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Мешканці багатоквартирних будинків, які купили генератор електроенергії, зможуть отримати компенсацію від держави. Проте це стосується лише юридичних осіб.
Про це йдеться в рішенні депутатів Київської міської ради.
Хто може отримати компенсацію за генератор:
  • об’єднання спільників багатоквартирних будинків;
  • житлові кооперативи;
  • управдоми багатоквартирних будинків.
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Таким чином, відшкодовувати затрати на генератор будуть лише юридичним особам. Якщо жителі декількох квартир встановили генератор разом за свої кошти, то виплату вони не отримають.
Як отримати компенсацію:
  1. Насамперед виберіть генератор, який вам підходить. При покупці враховуйте вид приладу та його потужність.
  2. Сплатіть покупку через банківські установи. Оплачувати потрібно лише через юридичну особу.
  3. Після цього необхідні документи слід подати до районної державної адміністрації.
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Які документи потрібно надати
  • заяву про часткове відшкодування вартості;
  • засвідчену копію витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських організацій;
  • копію протоколу співвласників про вибір управдому (якщо раніше не створили ОСББ);
  • засвідчену копію видаткової накладної на генератор.
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Держава компенсує 75% вартості генератора. Проте ця виплата не зможе бути більше 80 тисяч гривень.
Компенсацію зможуть отримати не лише мешканці Києва, а й Львова та Сум.

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За матеріалами:
Українські Новини
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