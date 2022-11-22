Електрогенератори збільшили попит на паливо в Україні — Finance.ua

Електрогенератори збільшили попит на паливо в Україні
Масове використання електрогенераторів в Україні призвело до зростання попиту на паливо та невеликого підвищення цін. Окрім того, на європейському ринку нафтопродуктів спостерігається напружена ситуація.
Про це сказав директор «Консалтингової групи А-95» Сергій Куюн.
Несподіване зростання попиту
«В останні дні на ринку в Україні спостерігається певний дискомфорт. Дефіциту немає, паливо на АЗС є скрізь. Але відчувається несподіваний попит, на який ніхто не чекав. Зазвичай листопад — це „мертвий“ місяць, мертвий сезон, коли споживання падає», — сказав він і зазначив, що трейдери не закуповували на цей час великих обсягів.
Куюн вважає, що основним фактором, який спричинив зростання попиту, стало використання електрогенераторів через перебої з електрикою в Україні. За його словами, бензиновий генератор використовує до 10 літрів палива на день, що можна порівняти з денною витратою легкового автомобіля.
«Генератор по суті — це машина. Ми бачимо зростання попиту на бензин. Це проявляється попит з боку парку генераторів, який збільшується. Звучать цифри десятки тисяч. Вважайте, що це десятки тисяч нових машин у країні», — розповів експерт, зазначивши, що «ми тільки на початку шляху, а це фактор починає впливати на ринок».
Ситуація на європейському ринку
Як зазначив Куюн, на європейському ринку зараз ситуація напружена «з приводу майбутнього ембарго на російську нафту з 5 грудня, а потім і на нафтопродукти з 5 лютого».
«Ми бачимо, що європейські компанії почали активно контрактувати, створюючи запаси нафтопродуктів», — сказав він.
За його словами, ціна нафти на світовому ринку впала до 86 доларів за барель, що навіть нижче, ніж до війни. Разом з тим, зростають ціни на нафтопродукти, що пов’язано зі збільшенням премії по всьому ланцюжку, у тому числі перевізників.
«Надлишку палива на зовнішньому ринку немає, є навіть дефіцит у Європі. Тому, якщо говорити про зростання цін, то слід говорити про націнки», — повідомив експерт, зазначивши подорожчання фрахту.
Що буде з цінами
Куюн повідомив, що роздрібні ціни на пальне в Україні останнім часом зросли на 0,5-1,0 гривні. «Але „мертвий сезон“ ніхто не скасовував, тому споживання саме промислове сильно провалилося з сезонних міркувань», — сказав він.
«Для ринку немає нових обсягів, влітку такі обсяги й так постачали», — додав експерт.
Куюн вважає, що ринок може впоратися із ситуацією, а трейдери знайдуть додаткові обсяги, оцінивши зростання попиту для електрогенераторів.
«Для цього є всі можливості інфраструктурні та транспортні. Просто це несподівано, бо ніхто не тримав запас під генератори», — додав він.
Експорт вважає, що підвищення цін на паливо на АЗС було викликане бажанням трохи збити попит, що виник, «пригасити продажі на період, поки не будуть законтрактовані додаткові обсяги».
Нагадаємо, у жовтні Кабінет Міністрів України скасував ввізне мито та податок на додану вартість на генератори, обігрівачі та акумулятори .
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