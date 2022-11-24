Європейські міста починають збирати генератори для України — Finance.ua

Європейські міста починають збирати генератори для України Сьогодні 11:15

Європарламент та Європейська асоціація міст започаткували ініціативу «Генератори надії», метою якої є збір генераторів для України у великих обсягах, щоб допомогти пом’якшити труднощі, що виникають через постійні пошкодження інфраструктури ракетними ударами рф.

Як повідомляє «Європейська правда», про це на спільному брифінгу заявили президентка Європарламенту Роберта Метсола і мер італійської Флоренції Даріо Нарделла.

«Сьогодні ми спільно запускаємо ініціативу „Генератори надії“. Ситуація складна. 10 млн українців зараз без електропостачання внаслідок цілеспрямованих ударів по цивільній енергетичній інфраструктурі... Україні потрібне світло для лікарень, шкіл, домівок. За допомогою європейських міст ми можемо надати генератори у великих обсягах», — зазначила Роберта Метсола.

Для цього, повідомила вона, створюють партнерство із Європейською асоціацією міст, до якої входять понад 200 великих міст Європи, і звертатимуться також до інших об’єднань.

Україна й раніше отримувала генератори від країн Європи. Як повідомляли в уряді на початку листопада, на той час Україна отримала загалом близько 500 генераторів від 17 країн ЄС.

Економічна Правда За матеріалами:

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