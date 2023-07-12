На Оболоні почали будувати нову дворівневу розв’язку — Кличко — Finance.ua
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На Оболоні почали будувати нову дворівневу розв’язку — Кличко

Казна та Політика
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На Оболоні почали будувати нову дворівневу розв’язку — Кличко
На Оболоні почали будувати нову дворівневу розв’язку — Кличко, Фото: kyivcity.gov.ua
В Оболонському районі Києва на перетині вулиць Полярної та Богатирської почалося будівництво нової розв’язки — на транспортному вузлі вже влаштовані тимчасові проїзди, нанесена тимчасова розмітка і встановлені дорожні знаки.
Про це Київський міський голова Віталій Кличко повідомив у Телеграмі.
«Забетонували 14 паль (всього передбачено 80). Перевлаштували світлофорні об'єкти та опори контактної мережі та розпочали роботи з перекладання водопровідних мереж», — зазначив мер.
За словами Кличка, розв’язка буде дворівневою. Довжина основного проїзду становитиме понад три кілометри, як і довжина тротуарів. Протяжність велосипедних доріжок — понад 1,5 км.
На розв’язці будуть шість смуг руху.
«Довжина шляхопроводу — більше 250 м. Також побудуємо новий підземний перехід», — додав він.
Як зауважив Кличко, завдяки новій розв’язці збільшиться пропускна спроможність транспортного вузла і, згідно з розрахунками проєктувальників, зменшаться затори у цій частині Оболоні.
Проєктна пропускна спроможність оновленого вузла становитиме понад 11 тисяч автомобілів на годину.
«Відкрити рух новим шляхопроводом плануємо до кінця цього року. А весь комплекс робіт на великому обʼєкті закінчимо до кінця 2024 року», — заявив Кличко.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Укрінформ
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