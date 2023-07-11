Кличко розповів, які мости у Києві перебувають в аварійному стані — Finance.ua
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Кличко розповів, які мости у Києві перебувають в аварійному стані

Казна та Політика
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Кличко розповів, які мости у Києві перебувають в аварійному стані
Кличко розповів, які мости у Києві перебувають в аварійному стані
У Києві в аварійному стані знаходяться міст Патона та міст Метро. Оновлення останнього влада планує розпочати наступного року.
Про це мер Віталій Кличко розповів в інтерв'ю виданню «Бабель».
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«Міст Патона в аварійному стані. Два роки тому, як я вже казав, ми передали його на баланс Міністерства інфраструктури під „Велике будівництво“, щоб роботи розпочалися. Цей об'єкт — пам’ятка архітектури, і там багато нюансів, зокрема з Мінкультури, які держава може вирішити максимально швидко. Також в аварійному стані зараз міст Метро. Його конструкція за радянських часів була експериментальною, таких мостів було всього кілька в СРСР. Перебудувати його — великий виклик. Але ми вже розробляємо проєкт першочергових протиаварійних робіт на цьому мості. І плануємо розпочати його оновлення наступного року», — сказав столичний мер.
Кличко зазначив, що якщо міст Метро і перекриватимуть під час ремонту, то лише частково, оскільки це одна із ключових транспортних артерій міста.
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Він також повідомив, що за кілька місяців — орієнтовно через три — буде запущено з лівого на правий берег транспорт через Подільсько-Воскресенський міст.
Зазначимо, наприкінці червня РНБО створила комісію з перевірки мостів та шляхопроводів по всій Україні.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Слово і Діло
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