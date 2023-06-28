Третина в критичному стані: в Україні перевірять всі мости — Finance.ua

Третина в критичному стані: в Україні перевірять всі мости Сьогодні 20:21 — Казна та Політика

Третина в критичному стані: в Україні перевірять всі мости

Уряд утворив комісію для перевірки стану мостів в Україні, щоб зʼясувати реальний технічний стан споруд.

Про це повідомила пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури.

Раніше Рада національної безпеки та оборони на засіданні 23 червня доручила створити комісію з перевірки стану всіх мостів в Україні.

Зазначається, що завдання комісії — перевірити транспортно-експлуатаційний стан автомобільних мостів на дорогах загального користування та залізничних мостових споруд.

Перелік пріоритетних для перевірки мостів визначатиметься комісією.

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«Підтримка мостів у належному стані - в першу чергу, питання базової безпеки людей, які ними пересуваються. У період військового стану мости стали важливим елементом обороноздатності країни, а також шляхами для гуманітарної евакуації та експортної логістики. Наша задача зараз — зʼясувати реальний технічний стан споруд. Після цього спільно з балансоутримувачами (міськими та обласними адміністраціями) визначити шляхи вирішення проблем. Вважаю, що безпека та обороноздатність мають бути топ-пріоритетом для влади будь-якого рівня», — зазначив Кубраков.

Як працюватиме комісія?

Для визначення технічного стану мостів планується:

аналіз первинної технічної та експлуатаційної документації;

проведення огляду та обстеження споруд;

зʼясування реальної міцності матеріалів елементів мостів;

виконання перевірочних розрахунків вантажопідйомності;

встановлення реальних характеристик безпеки елементів.

Результати обстеження мостів будуть занесені в єдину інформаційну аналітично-експертну систему для формування подальших кроків щодо їх відновлення.

Довідка Finance.ua:

станом на 2023 рік, в Україні нараховується близько 28,5 тисячі автомобільних та залізничних мостів;

за даними профільного науково-дослідного інституту «ДерждорНДІ» — середній вік більшості автомобільних мостів — понад 60 років, понад 30% мостів у критичному стані. Близько 350 — зруйновані або пошкоджені внаслідок бойових дій;

наразі ведеться відновлення 25 мостів у Житомирській, Київській, Чернігівській, Харківській, Херсонській та Миколаївській областях.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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