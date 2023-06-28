Третина в критичному стані: в Україні перевірять всі мости — Finance.ua

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Третина в критичному стані: в Україні перевірять всі мости

Казна та Політика
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Третина в критичному стані: в Україні перевірять всі мости
Третина в критичному стані: в Україні перевірять всі мости
Уряд утворив комісію для перевірки стану мостів в Україні, щоб зʼясувати реальний технічний стан споруд.
Про це повідомила пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури.
Раніше Рада національної безпеки та оборони на засіданні 23 червня доручила створити комісію з перевірки стану всіх мостів в Україні.
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Зазначається, що завдання комісії — перевірити транспортно-експлуатаційний стан автомобільних мостів на дорогах загального користування та залізничних мостових споруд.
Перелік пріоритетних для перевірки мостів визначатиметься комісією.
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«Підтримка мостів у належному стані - в першу чергу, питання базової безпеки людей, які ними пересуваються. У період військового стану мости стали важливим елементом обороноздатності країни, а також шляхами для гуманітарної евакуації та експортної логістики. Наша задача зараз — зʼясувати реальний технічний стан споруд. Після цього спільно з балансоутримувачами (міськими та обласними адміністраціями) визначити шляхи вирішення проблем. Вважаю, що безпека та обороноздатність мають бути топ-пріоритетом для влади будь-якого рівня», — зазначив Кубраков.

Як працюватиме комісія?

Для визначення технічного стану мостів планується:
  • аналіз первинної технічної та експлуатаційної документації;
  • проведення огляду та обстеження споруд;
  • зʼясування реальної міцності матеріалів елементів мостів;
  • виконання перевірочних розрахунків вантажопідйомності;
  • встановлення реальних характеристик безпеки елементів.
Результати обстеження мостів будуть занесені в єдину інформаційну аналітично-експертну систему для формування подальших кроків щодо їх відновлення.

Довідка Finance.ua:

  • станом на 2023 рік, в Україні нараховується близько 28,5 тисячі автомобільних та залізничних мостів;
  • за даними профільного науково-дослідного інституту «ДерждорНДІ» — середній вік більшості автомобільних мостів — понад 60 років, понад 30% мостів у критичному стані. Близько 350 — зруйновані або пошкоджені внаслідок бойових дій;
  • наразі ведеться відновлення 25 мостів у Житомирській, Київській, Чернігівській, Харківській, Херсонській та Миколаївській областях.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Діло
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