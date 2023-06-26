В Україну доставили перші модульні мости від американських фондів — Finance.ua

В Україну доставили перші модульні мости від американських фондів Сьогодні 18:44

В Україну доставили перші модульні мости від американських фондів

В Україну прибули перші модульні мости від американських партнерів. Їх планують встановити у Харківській, Миколаївській та Херсонській областях.

Про це повідомили на Facebook-сторінці Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України.

«Неприбуткова фундація The Conflict and Development Foundation (CDF) та фонд Говарда Баффета допомагають Агентству відновлення налагодити логістику пріоритетними дорогами країни завдяки встановленню модульних конструкцій на місці зруйнованих внаслідок війни мостів», — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що перші модульні мости вже прибули в Україну. У пріоритеті Агенства встановити їх у Харківській, Миколаївській та Херсонській областях, адже у прифронтових регіонах життєзабезпечення людей залежить в першу чергу від автомобільних доріг.

«Руйнування мостів призводить до від'єднання громад від базових послуг. Для нас дуже важливо максимально оперативно відновити логістику, щоб люди мали доступ до медичної допомоги, до них могли дістатися рятувальники, комунальні служби тощо», — зазначив голова Агенства відновлення Мустафа Найєм.

Відомо, що конструкції прибувають в Україну у розібраному вигляді. Їхньою перевагою є легкість монтажу та можливість багаторазового використання. На виробництві мости одразу вкривають асфальтобетонним покриттям.

В Агенстві також наголошують, що ці модульні мости здатні витримати рух як легкового, так і вантажного транспорту, а отже допоможуть швидко відновити безперебійний рух у найбільш постраждалих через війну областях.

Шо там За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.