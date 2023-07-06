У Києві завершили будівництво Дарницького мосту, яке тривало понад 10 років — Finance.ua

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У Києві завершили будівництво Дарницького мосту, яке тривало понад 10 років

Казна та Політика
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У Києві завершили будівництво Дарницького мосту, яке тривало понад 10 років
У Києві завершили будівництво Дарницького мосту, яке тривало понад 10 років
Дорожники завершили будівництво одного з найбільших київських довгобудів — Дарницького мосту. Водіям відкрито рух двома новозбудованими з'їздами, що дозволяє в рази швидше пересуватися столицею.
Про це повідомив віцепрем'єр-міністр з відновлення — міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.
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У Києві завершили будівництво Дарницького мосту, яке тривало понад 10 років
«Дарницький міст став одним із символів київських довгобудів. За понад 10 років він перетворився на пам’ятник халатності та корупції. З відкриттям Дарницького мосту наша боротьба з довгобудами та аварійними мостами не завершена. Зараз працюємо у Комісії з перевірки стану мостів. Наша ціль — побачити реальний стан мостів та напрацювати конкретні рішення для захисту транспортної інфраструктури та підтримки її у належному стані», — зазначив він.
Кубраков наголосив, що, згідно з дослідженнями, в умовах перекритого Південного мосту автомобілісти заощадять на транспортних витратах понад пів мільярда гривень на рік.
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Також завдяки відкриттю з'їздів/заїздів можливо організувати пряме сполучення між житловою забудовою Осокорків та Позняків та платформою Kyiv City Express і Березняками.
У Києві завершили будівництво Дарницького мосту, яке тривало понад 10 років
Як повідомлялось, будівництво на Дарницькому мості було перезапущене у 2021 році. Через повномасштабне вторгнення роботи у березні-квітні минулого року були призупинені, але з травня 2022 року відновилися.
Міст має шість смуг руху і пропускну здатність у 35 тис. автомобілів на добу. Така потужність дозволяє суттєво розвантажити трафік у столиці.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Укрінформ
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