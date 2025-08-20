В Одесі викрили шахраїв, які ошукали людей на 26 млн грн — Finance.ua
В Одесі викрили шахраїв, які ошукали людей на 26 млн грн

Кримінал
В Одесі викрили шахраїв, які ошукали людей на 26 млн грн
Правоохоронці в Одесі викрили та припинили злочинну діяльність зловмисників, які ошукали на суму майже 26 млн грн. Обвинувальний акт відносно ділків скеровано до суду. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Про це повідомляє пресслужба Національної поліції.
У ході досудового розслідування поліцейські встановили, що головний у шахрайському бізнесі є 28-річний житель Березівщини. До «співпраці» він залучив знайомих землячок віком 55 та 23 років і 61-річну одеситку.
Для виманювання грошей у громадян спільники створили видимість існування товариства з обмеженою відповідальністю під назвою «VinEco», яку згодом змінили на «Vinex Тrade», що нібито займається різними видами діяльності, головна з яких — інвестиційна, і отримує надприбутки.
Зловмисники переконували громадян робити вклади в їхню фірму, обіцяли високі відсотки, повернення коштів у будь-який час та бонуси за залучення нових вкладників. Неіснуючу фінансову компанію популяризували через соціальні мережі, месенджери, вебресурси та особисті зустрічі з людьми. На початкових етапах навіть виплачували окремим вкладникам невеликі суми за рахунок коштів інших, щоб зміцнити довіру та залучити більше грошей.
Під час досудового розслідування поліцейські встановили 94 потерпілих, які потрапили у пастку шахраїв і, вклавшись у фінансову піраміду, зазнали загальних збитків у розмірі 25 млн 742 тис. грн.
Кошти надходили на електронні гаманці зловмисників і розподілялися між ними.
Крім того, правоохоронці встановили, що організатор оборудки незаконно здобуті гроші вводив у фінансовий обіг. Зокрема, він купував майно, серед якого 5 земельних ділянок та 25 автомобілів, частину яких здавав в оренду. Загалом зловмисник легалізував 61 млн грн.
Поліцейські провели низку санкціонованих обшуків на території Одеської та Київської областей, в ході яких вилучили комп’ютерну техніку, документацію, мобільні телефони, автівки, готівку та інше майно. За клопотанням слідчих суд наклав на все арешт.
Фігуранти були затримані у процесуальному порядку. В подальшому суд обрав їм запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави, яким вони не скористалися.
Згідно з санкціями, максимальне покарання за ці злочини — до 12 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.
За матеріалами:
Finance.ua
