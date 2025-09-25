0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Два екскерівники газорозподільної компанії розікрали державний газ на понад 138 млн грн

Енергетика
58
Два екскерівники газорозподільної компанії розікрали державний газ на понад 138 млн грн
Два екскерівники газорозподільної компанії розікрали державний газ на понад 138 млн грн
Поліцейські спільно з СБУ викрили двох колишніх керівників приватної компанії, які упродовж червня — листопада 2023 року незаконно відібрали понад 6,7 мільйона кубометрів газу з державної газотранспортної системи.
Сума збитків — понад 138 мільйонів гривень.
Раніше про підозру вже повідомили одному з колишніх голів правління цієї компанії, дії якого завдали державі понад 251 мільйон гривень збитків.
Слідством встановлено, що після припинення співпраці з державним постачальником через заборгованість за придбану сировину, посадовці продовжили несанкціонований відбір газу, прикриваючись «винятковими обставинами» та потребами підприємства.
Під час обшуків за місцем проживання фігурантів та в офісних приміщеннях вилучено фінансову документацію, телефони та комп’ютерну техніку з доказами протиправної діяльності. Двом екскерівникам повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 364−1 (Зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми) Кримінального кодексу України.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 6 років.
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems