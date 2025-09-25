Два екскерівники газорозподільної компанії розікрали державний газ на понад 138 млн грн Сьогодні 16:33 — Енергетика

Два екскерівники газорозподільної компанії розікрали державний газ на понад 138 млн грн

відібрали понад 6,7 мільйона кубометрів газу з державної газотранспортної системи. Поліцейські спільно з СБУ викрили двох колишніх керівників приватної компанії, які упродовж червня — листопада 2023 року незаконно

Сума збитків — понад 138 мільйонів гривень.

Раніше про підозру вже повідомили одному з колишніх голів правління цієї компанії, дії якого завдали державі понад 251 мільйон гривень збитків.

Слідством встановлено, що після припинення співпраці з державним постачальником через заборгованість за придбану сировину, посадовці продовжили несанкціонований відбір газу, прикриваючись «винятковими обставинами» та потребами підприємства.

Під час обшуків за місцем проживання фігурантів та в офісних приміщеннях вилучено фінансову документацію, телефони та комп’ютерну техніку з доказами протиправної діяльності. Двом екскерівникам повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 364−1 (Зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 6 років.

