Два екскерівники газорозподільної компанії розікрали державний газ на понад 138 млн грн
Поліцейські спільно з СБУ викрили двох колишніх керівників приватної компанії, які упродовж червня — листопада 2023 року незаконно відібрали понад 6,7 мільйона кубометрів газу з державної газотранспортної системи.
Сума збитків — понад 138 мільйонів гривень.
Раніше про підозру вже повідомили одному з колишніх голів правління цієї компанії, дії якого завдали державі понад 251 мільйон гривень збитків.
Слідством встановлено, що після припинення співпраці з державним постачальником через заборгованість за придбану сировину, посадовці продовжили несанкціонований відбір газу, прикриваючись «винятковими обставинами» та потребами підприємства.
Під час обшуків за місцем проживання фігурантів та в офісних приміщеннях вилучено фінансову документацію, телефони та комп’ютерну техніку з доказами протиправної діяльності. Двом екскерівникам повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 364−1 (Зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми) Кримінального кодексу України.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 6 років.
