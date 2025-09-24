Литва передає Україні понад 200 трансформаторів
Литовська державна компанія AB Energijos skirstymo operatorius, яка є оператором розподільчих мереж країни, передасть Україні чергову партію обладнання для потреб енергетичного сектору.
Відповідні домовленості укладені за координації Міністерства енергетики України та Міністерства енергетики Литовської Республіки. Згідно з угодою дарування, Україна отримає понад 200 силових трансформаторів різної потужності.
Транспортування обладнання буде здійснено через механізм гуманітарної допомоги та цивільного захисту, який фінансується та координується Європейською комісією (ECHO).
Отримання гуманітарної допомоги очікується до початку опалювального сезону.
