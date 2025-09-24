Литва передає Україні понад 200 трансформаторів Сьогодні 19:44 — Енергетика

партію обладнання для потреб енергетичного сектору. Литовська державна компанія AB Energijos skirstymo operatorius, яка є оператором розподільчих мереж країни, передасть Україні чергову

Читайте також ЄС до 2027 року повністю відмовиться від російського палива — фон дер Ляєн

Відповідні домовленості укладені за координації Міністерства енергетики України та Міністерства енергетики Литовської Республіки. Згідно з угодою дарування, Україна отримає понад 200 силових трансформаторів різної потужності.

Читайте також Сербія планує укласти новий газовий контракт із росією на три роки

Транспортування обладнання буде здійснено через механізм гуманітарної допомоги та цивільного захисту, який фінансується та координується Європейською комісією (ECHO).

Отримання гуманітарної допомоги очікується до початку опалювального сезону.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.