Сербія планує укласти новий газовий контракт із росією на три роки

Енергетика
Сербія планує наступного місяця укласти трирічну угоду з росією про імпорт природного газу. Йдеться про постачання 2,5 млрд кубометрів газу на рік.
Про це повідомив глава сербської державної газової компанії Srbijagas Душан Баятович, передає Reuters.
За його словами, Сербія вже отримує щодня 2,5 млн кубометрів газу з Азербайджану та ще 9,5 млн кубометрів із росії.
Баятович також зазначив, що єдине газове сховище Сербії наразі заповнене 780 млн кубометрів газу. У разі потреби країна може отримати ще 200 млн кубометрів зі сховища в Угорщині.
Сербія залишається однією з небагатьох країн Європи, що продовжує закуповувати російський газ, попри курс на вступ до ЄС. Західні партнери неодноразово закликали Белград приєднатися до санкцій проти росії у відповідь на її вторгнення в Україну, однак рішення досі не ухвалено.
Нафтова компанія NIS, більша частина якої належить російським «Газпром нафта» і «Газпрому», домагається вже сьомого відтермінування американських санкцій, які можуть поставити під загрозу постачання сирої нафти.
