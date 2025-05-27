Сербія продовжила контракт на російський газ до кінця вересня — Finance.ua

Сербія продовжила контракт на російський газ до кінця вересня Вчора 06:16 — Енергетика

Сербія та росія підписали новий анекс до чинного газового контракту — з 1 червня по 30 вересня країна отримуватиме 6,1 млн кубометрів газу щоденно за ціною 290 євро за 1000 м³.

Про це повідомляє агентство NIN. rs, посилаючись на слова генерального директора державної компанії Srbijagas Душана Баятовича.

Він зазначив, що умови постачання залишилися такими ж, як і в основному контракті — ціна визначена за нафтовою формулою.

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«На практиці це означає, що ми зможемо заповнити сховища в Угорщині та „Банатському Дворі“ (підземне сховище у Сербії. — Ред.) і добре підготуємося до зими», — сказав Баятович.

Він також уточнив, що газ для домогосподарств не подорожчає, а для підприємств стане дешевшим, якщо не буде серйозних коливань на ринку.

За його словами, наступною метою сербів є погодження стабільних постачань на рівні 8 млн м³ щодня, з додатковими 4 млн м³ у морозні дні.

Баятович заявив, що через інтерес багатьох країн до Турецького потоку, який лишився єдиним стабільним маршрутом постачання газу до Європи, Сербія намагається гарантувати собі довгострокові обсяги.

У агентстві розповіли, що на відміну від багатьох країн Європи, Сербія, яка є країною-кандидатом у ЄС із 2012 року, не ухвалювала рішення про обмеження імпорту російських енергоресурсів. Країна отримує російський газ трубопроводом «Турецький потік» через Туреччину та Болгарію.

Аналітики очікують, що Сербія споживатиме близько 2,7 млрд кубометрів газу цього року, імпортуючи понад 90% загального обсягу. Вони додали, що з 2023 року країна імпортує газ з Азербайджану через Болгарію, але, як і раніше, багато в чому залежить від російських постачань.

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