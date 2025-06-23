Сербія може купувати російський газ, допоки вона не в ЄС — речниця Єврокомісії — Finance.ua
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Сербія може купувати російський газ, допоки вона не в ЄС — речниця Єврокомісії

Енергетика
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Сербія має право імпортувати російський газ для власних потреб, оскільки не є членом Європейського Союзу (ЄС).
Про це заявила речниця Єврокомісії Анна-Кайса Ітконен, відповідаючи на питання журналістів щодо дії нового європейського регламенту про прозорість постачання газу.
«Регламент не стосується третіх країн, зокрема Сербії. Тому Сербія може імпортувати російський газ для власного споживання», — пояснила Ітконен.
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Водночас, за її словами, ситуація змінюється, якщо газ, що надходить через Сербію, потрапляє до країн-членів ЄС, наприклад Угорщини. У такому випадку митні органи цих країн мають перевіряти походження газу відповідно до європейського законодавства.
«Ми не можемо визначити по молекулах, звідки походить газ. Це питання митного контролю та декларування, яке мають забезпечити імпортери. Ми не регулюємо трубопроводи чи інфраструктуру — лише сам газ і нафту», — додала речниця.
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Ітконен також зазначила, що Єврокомісія не має доступу до деталей комерційних контрактів між компаніями, тому не може коментувати конкретні випадки постачання.
Раніше Європейська комісія запропонувала поступовий план відмови від російських нафти та газу, зокрема СПГ, до кінця 2027 року. Угорщина та Словаччина обіцяли блокувати санкції ЄС проти росії, якщо Євросоюз запроваджуватиме санкції проти російських енергоносіїв.
Держави-члени ЄС мають представити плани диверсифікації з чіткими заходами та етапами для поступової відмови від імпорту російського газу та нафти.
За матеріалами:
suspilne.media
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