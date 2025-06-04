Дві країни-покупці російського газу — проти плану ЄС щодо його заборони — Finance.ua
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Дві країни-покупці російського газу — проти плану ЄС щодо його заборони

Енергетика
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Дві країни-покупці російського газу — проти плану ЄС щодо його заборони
Дві країни-покупці російського газу — проти плану ЄС щодо його заборони
Два найбільші покупці російського скрапленого природного газу в Європейському Союзі відмовляються схвалити план Брюсселя щодо заборони поставок із рф.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.
Франція, головний покупець блоку, повідомила, що віддає перевагу стратегії пошуку альтернативних поставок. Бельгія, що посідає друге місце, хоче отримати звіт з докладним описом економічних наслідків, перш ніж ухвалювати рішення.
«Ми захищаємо європейську стратегію диверсифікації… яка вже обговорюється», — заявив міністр енергетики Франції Марк Ферраччі виданню Politico, маючи на увазі план Франції замінити російські поставки катарською продукцією.
Ці заяви йдуть всупереч з позицією інших великих імпортерів російського СПГ в ЄС: Іспанії та Нідерландів. Обидві країни заявили Politico, що вони з нетерпінням чекають на ухвалення законопроєкту, який покладе край російським газовим контрактам, забороні короткострокових закупівель цього року і довгострокових контрактів до 2027 року.
Теоретично це допомогло б країнам відмовитися від контрактів, які в іншому випадку змусили б їх купувати російський СПГ протягом багатьох років.
Минулого року чотири країни імпортували 16,77 млн тонн російського ЗПГ, що становить 97% від загального імпорту ЄС і більше половини світового експорту Москви. Разом вони витратили понад 6 млрд євро на закупівлю палива.
Залучення всіх чотирьох країн матиме вирішальне значення для Європейської комісії, оскільки вона шукає підтримку своєї пропозиції, яка очікується наступного місяця. Угорщина і Словаччина, ймовірно, спробують зірвати заборону, прагнучи продовжувати купувати дешевшу російську енергію.
Нагадаємо, ЄС підготував «дорожню карту» щодо заборони імпорту російського газу до кінця 2027 року.
Єврокомісія хоче спочатку заборонити всі нові контракти і припинити наявні угоди на спотовому ринку — а це третина поставок російського газу в блок — до кінця 2025 року. Довгострокові контракти будуть поступово скасовані до кінця 2027 року.
ЄС має намір заборонити російський газ за допомогою квоти, встановленої на нуль. Цей захід не потребує одностайного схвалення в блоці.
За матеріалами:
РБК-Україна
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